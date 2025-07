Milers de persones es "mullen" per l'esclerosi múltiple a les piscines catalanes

Publicat per acn/reacció Creat: Actualitzat:

Des del 1994, la campanya 'Mulla’t' s'ha convertit en una onada de solidaritat tots els estius, per donar suport i captar fons per a les persones amb esclerosi múltiple, 12.000 a Catalunya. L'acció, que va començar fa 32 anys en 67 piscines adscrites, s'ha celebrat aquest diumenge en més de mig miler d'equipaments d'aigua i amb desenes d'entitats i empreses col·laboradores. Més de 110.000 persones han participat en les activitats organitzades arreu del país.

Rosa Masriera, directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM), ha reclamat que es necessiten recursos "per invertir en recerca, per fer arribar la neurorehabilitació a tot el territori i per obrir oportunitats laborals reals a les persones amb la malaltia". La jornada també s'aprofita per demanar el compromís de les institucions per fer un pla d'abordatge específic per la malaltia a Catalunya.

La FEM vol conscienciar sobre la importància de la recerca perquè cada cop hi ha més persones acabades de diagnosticar que, malgrat no tenir brots, veuen com la malaltia progressa, un deteriorament "invisible" que cal evitar per lluitar contra la progressió de l'esclerosi múltiple des d'una etapa molt precoç de la malaltia.

Es pot continuar fent donacions a la web de la campanya o comprar els productes solidaris, així com comprar l'oli solidari OleAurum, elaborat per petits productors catalans agrupats sota la marca Olis de Catalunya, i disponible a supermercats com Caprabo, Bonpreu i Sorli fins al 31 de juliol. Es destinarà a la FEM un euro de cada ampolla venuda.