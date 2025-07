El millor càmping d’Espanya és a la Costa Daurada i combina luxe i contacte amb la naturalesa

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El càmping Tamarit Beach Resort de la Costa Daurada ha estat reconegut com el millor càmping d’Espanya per a l’any 2025, segons la classificació anual elaborada per la prestigiosa organització Auto Camper Service International (ACSI). Aquest guardó, que l’establiment tarragoní aconsegueix per cinquena vegada en la seua història, reafirma la posició de Catalunya com a referent nacional en aquest tipus d’allotjament turístic, agafant el relleu del càmping Las Dunas situat entre Sant Pere Pescador i l’Escala, a la Costa Brava, que va ostentar el títol l’any anterior.

Amb una excel·lent puntuació de 8,5 sobre 10 al portal especialitzat Euro Campings, Tamarit Beach Resort destaca per la seua variada oferta que inclou des de bungalós completament equipats fins zones d’acampada tradicional al costat del mar, passant per opcions de glàmping, una modalitat d’allotjament que combina el contacte amb la naturalesa i el luxe.

L’èxit dels càmpings catalans no es limita únicament al guardó principal, ja que tres establiments més de la comunitat han estat premiats en diverses categories especialitzades, consolidant així el lideratge de Catalunya al sector. Aquests reconeixements, basats en les valoracions de milers d’usuaris, reflecteixen l’excel·lència d’una oferta turística que combina ubicacions privilegiades, instal·lacions de qualitat i serveis adaptats a diferents perfils de viatgers.

Càmpings catalans premiats en categories específiques

A més del reconeixement al Tamarit Beach Resort com a millor càmping d’Espanya, la classificació d’ACSI ha destacat uns altres tres establiments catalans en categories específiques. El càmping Sènia Cala Gogo, ubicat a Calonge (Baix Empordà), ha estat reconegut com el més ben situat de tot el país, gràcies al seu emplaçament en una de les platges més espectaculars de la Costa Brava, un factor determinant per a molts turistes a l’hora de triar la seua destinació vacacional.

Per la seua part, el càmping Àmfora de Sant Pere Pescador ha obtingut el guardó al millor càmping de petites dimensions amb gran encant, demostrant que la mida no sempre és el més important quan es tracta d’oferir una experiència de qualitat. Aquest establiment ha sabut aprofitar el seu reduït espai per crear un ambient acollidor i amb personalitat pròpia que ha conquerit els usuaris.

Completant el podi de càmpings catalans premiats, el Bella Terra de Blanes (La Selva) ha estat reconegut com el més adequat per a famílies que viatgen amb nens, un segment especialment important dins del turisme de càmping. Les seues instal·lacions i activitats pensades per al públic infantil, així com la seguretat i comoditat que ofereix a les famílies, han estat factors decisius per obtenir aquest reconeixement.

L’auge del càmping com a opció turística

El sector del càmping ha experimentat una notable evolució en els últims anys, deixant enrere la imatge tradicional d’allotjament econòmic per posicionar-se com una alternativa turística de qualitat que connecta amb les noves tendències de viatge. La recerca d’experiències en contacte amb la naturalesa, la sostenibilitat i la flexibilitat són valors cada vegada més apreciats pels viatgers, i els càmpings han sabut adaptar-se a aquestes demandes.

Catalunya, amb la seua diversitat geogràfica que combina costa i muntanya, ha sabut aprofitar aquests avantatges per desenvolupar una xarxa de càmpings d’alta qualitat distribuïts per tot el seu territori. La Costa Daurada i la Costa Brava concentren gran part de l’oferta, però també existeixen opcions d’interior que permeten disfrutar d’entorns naturals com el Pirineu o el Delta de l’Ebre.

El glàmping : l’evolució del càmping tradicional

Una de les tendències que més ha contribuït a canviar la percepció del càmping en els últims anys és el glàmping, una modalitat que combina el glamur amb l’acampada tradicional per oferir experiències de luxe en entorns naturals. El Tamarit Beach Resort, reconegut com a millor càmping d’Espanya el 2025, ha estat pioner en la implementació d’aquest concepte a la Costa Daurada.

Les opcions de glàmping inclouen des de botigues safari completament equipades fins a cabanes en els arbres, passant per iurtes mongols o bombolles transparents per dormir sota les estrelles, sempre amb totes les comoditats que podria oferir un hotel. Aquesta modalitat ha permès atreure a un nou perfil de client que busca experiències diferents però no està disposat a renunciar a certes comoditats.

L’èxit d’aquest model ha portat a molts càmpings a invertir en la creació de zones específiques de glamping dins de les seues instal·lacions, diversificant així la seua oferta i augmentant el seu atractiu per a diferents perfils de client. Aquesta evolució ha contribuït significativament a millorar la imatge del sector i a incrementar la seua competitivitat davant altres opcions d’allotjament turístic.

Què valoren els usuaris dels càmpings?

Segons les dades utilitzades per ACSI per elaborar la seua classificació anual, els aspectes més valorats pels usuaris de càmpings inclouen la ubicació, les instal·lacions sanitàries, la neteja|netedat general i l’oferta d’activitats complementàries. La proximitat a platges o entorns naturals d’interès és un dels factors determinants, com demostra el reconeixement al càmping Sènia Cala Gogo per la seua privilegiada ubicació.

Les famílies amb nens valoren especialment la seguretat de les instal·lacions i l’existència d’activitats infantils organitzades, aspectes en els quals destaca el càmping Bella Terra de Blanes. Per la seua part, els càmpings petits com l’Àmfora de Sant Pere Pescador aconsegueixen altes puntuacions gràcies al tracte personalitzat i la tranquil·litat que ofereixen als seus hostes.

La sostenibilitat és un altre aspecte cada vegada més valorat pels usuaris, amb una creixent preferència per establiments que implementen mesures d’estalvi energètic, gestió eficient de l’aigua o reducció de residus. Els càmpings catalans han estat pioners en la implementació d’aquestes pràctiques, el que també ha contribuït a millorar el seu posicionament en els rànquings nacionals i internacionals.