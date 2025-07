Un nou bany participatiu i solidari

Més de mig centenar de persones van participar ahir al migdia en el capbussó solidari Mulla’t per l’esclerosi múltiple a les piscines municipals de Tàrrega, que aquest any van acollir l’acte central de la 32 edició. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va celebrar que “s’hagi escollit la nostra ciutat per acollir l’acte central de la campanya, que fa molts anys que se celebra per recaptar fons en benefici de la Fundació Esclerosi Múltiple, amb l’objectiu d’impulsar la investigació d’una malaltia que afecta moltes persones i que en l’actualitat no té cura”.

Pijuan va recordar que “cada any participem en la iniciativa solidària” però va posar en relleu que “en aquesta ocasió hem acollit l’acte central de Lleida”. També va agrair la col·laboració dels voluntaris en la venda de productes per contribuir a la recaptació econòmica. En aquest sentit, Mercè Martínez i Carme Martí són voluntàries de la Fundació Esclerosi Múltiple i del Mulla’t a Tàrrega des de fa molts anys. Martínez, que té un cosí amb esclerosi múltiple i el seu marit va morir d’ELA, va dir sentir-se “molt contenta” perquè “la gent col·labora i respon a aquesta iniciativa solidària”.

Elvira Pico, responsable del Mulla’t a Lleida, va explicar que la present edició ja compta amb la participació de 103 piscines a la demarcació i més de 200 voluntaris, i que ahir s’esperava recaptar “entre 40 i 50 mil euros, arribant als 90 mil durant l’estiu”. A Catalunya, més de 110.000 persones es van mullar per mostrar el seu suport a les 12.000 persones que conviuen amb la malaltia, 600 de les quals viuen a les comarques lleidatanes.