Trànsit reforça els controls a ciclistes i patinets per reduir els accidents

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Des d'aquest dilluns 7 i fins diumenge 13 de juliol de 2025, el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa una nova campanya de control i vigilància coordinada amb les policies locals de Catalunya i els Mossos d'Esquadra. L'objectiu principal és combatre les conductes de risc dels ciclistes tant en entorns urbans com a carreteres, així com les infraccions dels usuaris de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) en àmbit urbà.

Durant aquests set dies, els agents centraran els seus esforços en la detecció d'infraccions específiques com distraccions, circulacions perilloses i estacionaments indeguts per part dels ciclistes. També es vigilarà l'ús obligatori del casc homologat en els casos que estableix la normativa i el respecte pels senyals de trànsit, semàfors i passos de vianants. Paral·lelament, les forces policials controlaran que la resta d'usuaris de la via no dificultin la mobilitat dels ciclistes ni posin en perill la seva seguretat, especialment en els avançaments a carretera, on cal respectar la distància lateral mínima d'1,5 metres.

Els cossos policials també adverteixen que, davant les elevades temperatures estivals, es recomana evitar realitzar activitats ciclistes d'entrenament o lleure durant les hores centrals del dia per prevenir cops de calor que podrien derivar en accidents. Aquesta recomanació s'afegeix a les mesures preventives per reduir la sinistralitat en aquest col·lectiu.

Normativa específica per a patinets elèctrics

Pel que fa als vehicles de mobilitat personal, la campanya posarà especial èmfasi en fer complir la normativa vigent. Cal recordar que la Llei de Trànsit estableix que els conductors de patinets elèctrics han de complir les mateixes normes i senyals de trànsit que qualsevol altre vehicle. Entre les restriccions més destacades, aquests vehicles no poden circular per travesseres, vies interurbanes o túnels urbans.

A més, els conductors de VMP estan obligats a sotmetre's a proves d'alcohol i drogues (amb taxa 0,0 per a menors), tenen prohibit l'ús del telèfon mòbil i auriculars durant la conducció, i han de respectar que són vehicles d'ús unipersonal. També s'estableix que no poden superar els 25 km/h i que, en condicions de poca visibilitat o durant la nit, és obligatori circular amb llums i elements reflectors per garantir la seva visibilitat.

Resultats de campanyes anteriors i estratègia per al 2025

Durant la mateixa campanya policial realitzada l'any 2024, es van imposar un total de 397 denúncies relacionades amb ciclistes, de les quals 373 van ser directament a conductors de bicicletes i 24 a altres usuaris. Les infraccions més comunes detectades van ser per circulació de risc (224) i distraccions (142), evidenciant els principals comportaments perillosos que es volen combatre.

Pel que fa als vehicles de mobilitat personal, en l'acció de vigilància coordinada del maig de 2025, la mitjana diària va assolir les 160 denúncies, amb un total de 1.111 sancions en una setmana. D'aquestes, la majoria (567) van ser motivades per circular per les voreres, una pràctica prohibida que posa en risc els vianants.

Davant l'augment significatiu de la presència de patinets elèctrics i bicicletes en la mobilitat urbana, i el seu impacte en la sinistralitat viària, el Servei Català de Trànsit ha planificat per a aquest 2025 un total de quatre campanyes policials intensives (gener, maig, juliol i octubre) específicament dirigides a combatre els comportaments de risc d'aquests dos col·lectius i reduir els accidents associats.

Recursos educatius per a usuaris de patinets elèctrics

Com a complement a l'acció policial, l'SCT recorda que disposa del web interactiu 'Una volta al patinet', una eina educativa dissenyada especialment per a joves, però útil per a qualsevol usuari de patinets elèctrics independentment de la seva edat. Aquest recurs en línia ofereix informació essencial sobre normativa i seguretat viària aplicada a aquests vehicles.

A través d'aquesta plataforma, els usuaris poden aprendre aspectes fonamentals com la correcta senyalització de maniobres, els espais de circulació permesos, com actuar davant semàfors i cruïlles, o les prioritats de pas. També s'inclouen recomanacions sobre l'equipament adequat, tant del vehicle (frens, reflectors i llums) com del conductor (tipus de roba i complements de protecció).