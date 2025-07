Albert Velasco: “No han dit què faran quan arribin les pintures”

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L’historiador de l’art i professor de la Universitat de Lleida Albert Velasco va lamentar ahir que “des del govern aragonès no han explicat exactament què faran amb les pintures quan les traslladin a Sixena”. Velasco va criticar que “no tenen un projecte tècnic i científic sobre què fer amb elles perquè el més important no és l’embalatge i el trasllat sinó com ‘viuran’ aquestes pintures en aquell edifici durant els propers anys”.

I és que Velasco es va remetre a les declaracions de diumenge a Radio Huesca de l’advocat de l’ajuntament de Vilanova de Sixena, Jorge Español, quan aquest va reconèixer que el monestir no és un museu i que “haurà de convertir-se en un museu de facto”. Espanyol va afirmar que “el MNAC, com que veu que no tenim projecte o no creu en el projecte que ha presentat el govern d’Aragó, s’escuda en això..., en el fons el que estan dient no és tant que no es puguin traslladar les pintures sinó que estan millor a Barcelona que a Sixena”.

Velasco va recordar un precedent negatiu, quan l’any 2000 van traslladar a l’ermita de San Baudilio de Berlanga, a Sòria, unes pintures (que no havien patit un incendi com el de Sijena) i “el 2011 van patir pèrdues i una colònia de fongs”.