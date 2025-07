Obres a la rotonda del mercat de Balàfia de Lleida

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Les obres a la rotonda del mercat de Balàfia, ubicada a la plaça França de Lleida, van començar ahir per part de l’empresa municipal Aigües de Lleida. La intervenció té per objectiu reparar una fuga detectada fa diversos dies en una canonada que, afortunadament, encara no es trobava en servei, la qual cosa ha evitat afectacions en el subministrament d’aigua als veïns de la zona. Segons han informat fonts municipals, es preveu que els treballs, que obliguen a tallar el carril interior de la rotonda, tinguin una durada aproximada d’una setmana.

Aquesta actuació forma part del pla de manteniment d’infraestructures hidràuliques de la ciutat que Aigües de Lleida ve desenvolupant de manera contínua per garantir el correcte funcionament de la xarxa. La intervenció en aquesta cèntrica rotonda del barri de Balàfia ha estat programada amb caràcter urgent després de la detecció de la fuga, encara que en tractar-se d’una conducció que encara no era operativa, no s’han produït talls en el subministrament ni afectacions en la pressió de l’aigua als domicilis de la zona. No obstant, les obres sí que estan generant alteracions en el trànsit rodat, ja que ha estat necessari tancar el carril interior de la rotonda per poder executar els treballs amb seguretat.