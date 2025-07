Guitarres lleidatanes i franceses a l’Espai Orfeó

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’Agrupació de Guitarres de l’Orfeó Lleidatà, integrada per alumnes de l’Escola de Música d’entre 12 i 18 anys i dirigida per Mario Peña i Lillo, juntament amb l’agrupació francesa Guitarles Académie d’Arles (França), dirigida per Sylvie Dagnac, van oferir ahir el concert Un món en sis cordes a l’Espai Orfeó de Lleida. L’actuació va comptar amb la presència d’una vintena d’intèrprets i estava prevista la col·laboració especial del prestigiós guitarrista i compositor argentí Jorge Cardoso. L’actuació d’ahir forma part d’una gira conjunta per França i Catalunya de les dos entitats. Les formacions tanquen aquesta segona part, en el marc del Garrigues Guitar Fest, amb un segon i últim concert a les comarques de Lleida, avui a l’església de la Granadella a les 20.00 hores amb entrada lliure.