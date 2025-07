Lleida sense barris: consulta com era la ciutat als anys quaranta del segle XX i la seua evolució fins l’actualitat

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Lleida sense Pardinyes, Balàfia o un Cappont majoritàriament agrícola és la imatge que mostrava la ciutat el 1945 i que ha anat canviant amb el pas dels anys. D’una Lleida sense indústria i només un pont es pot constatar, any a any, la construcció de nous carrers i carreteres o el creixement dels diferents polígons industrials. Aquesta evolució pot observar-se gràcies al material recopilat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que cada any publica una ortofotografia del territori català.

Una ortofotografía és una imatge zenital obtinguda a partir de vols aeris que ofereix una representació "actualitzada i d’alta precisió" del conjunt de territori. L’última versió s’ha generat amb una resolució de píxel de 25 centímetres, la qual cosa permet identificar amb detall l’estructura urbana, els cultius, el relleu i els canvis al paisatge, entre d’altres.

L’ICGC, que depèn del Departament de Territori, publica aquest tipus d’imatges des de 1983. Aquesta continuïtat ha permès consolidar una base de dades visual “coherent, accessible i de gran valor”. La nova imatge es pot consultar al web de l’ICGC.

L’ICGC també ha dut a terme una tasca de recuperació i publicació d’ortoimatges històriques de 1940, 1950 i 1970, que permeten analitzar el paisatge i els usos del terra i són un recurs fonamental per a la memòria històrica.