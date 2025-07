El cicle ‘Sardanes a la fresca al Segrià’ compleix 20 anys

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Sardanes a la fresca al Segrià celebra el 20è aniversari i ho fa amb l’estrena d’una nova sardana creada per a l’ocasió pel músic i compositor Òscar Barqué. El programa el van presentar ahir el director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Andreu Vàzquez; el responsable de l’àrea de Cultura del consell comarcal del Segrià, Àlvaro Boqué; i el mateix Òscar Barqué. Les vuit ballades del cicle d’aquest any comencen avui a Torrefarrera (plaça de l’Amistat a les 21 h) amb la Cobla Vents de Riella. El segueix Corbins el dia 18 (plaça de la Sardana) amb la Cobla 11 de Setembre i el 25 de juliol al pati de l’escola de Torres de Segre, amb la Bellpuig Cobla. A l’agost, Sardanes a la fresca se celebrarà a Alguaire (dia 1 a la zona esportiva amb la Cobla Tàrrega), Alcarràs (dia 8 a la plaça del Mercat amb la Cobla 11 de Setembre), Soses (dia 22 a la plaça Santiago Miret amb la Cobla Vents de Riella), i Seròs (dia 29 a la plaça de les escoles amb la Cobla de Tàrrega). El cartell es tancarà a Benavent de Segrià, el 5 de setembre a l’escola Sant Joan. La sardana commemorativa és una composició del professor de música Òscar Barqué, natural de Golmés i que va iniciar la seua faceta de compositor de sardanes fa 21 anys, i porta el títol de 20 estius de sardanes a la fresca. És “molt ballable i servirà de final per a cada ballada aquest estiu”, va explicar l’autor.