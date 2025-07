Aspid utilitzarà 3D per al benestar dels seus usuaris

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Mitjançant materials creats amb impressió 3D, els usuaris de l’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (Aspid) rebran solucions personalitzades per respondre a les seues necessitats específiques. El projecte anirà a càrrec de terapeutes ocupacionals i l’entitat comptarà amb ajuda tècnica especialitzada en disseny i impressió 3D, fòrums de col·laboració i formació contínua i actualitzada per als seus equips professionals per imprimir des de tiradors de cremalleres de jaquetes a adaptadors per al raspall de dents. Per a això, Aspid ha estat acreditat com a laboratori de fabricació (FabLab) en el transcurs de la Primera Jornada Anual de la xarxa Rehab-La a Barcelona.