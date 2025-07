Subhasten per 8,6 milions una bossa de Birkin

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La primera bossa Birkin de Hermès, que va ser dissenyada expressament per a l’actriu i cantant francobritànica Jane Birkin (1946-2023), va ser subhastada per gairebé 8,6 milions d’euros aquest dijous a París per la casa Sotheby’s. El comprador, la identitat del qual no va ser divulgada, va licitar des del Japó a través per telèfon. Segons Sotheby’s, es tracta del segon objecte de moda més car mai venut en una subhasta, després de les sabatilles de robí que va calçar Judy Garland a El Mag d’Oz (1939), adjudicat per 32,5 milions de dòlars (gairebé 28 milions d’euros) el 2024.