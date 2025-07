Investigadors de Lleida estudien els videojocs com a eina en la rehabilitació del Parkinson

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Els videojocs poden ajudar en la rehabilitació del Parkinson, però cal entendre millor com i per què funcionen. Aquesta és la conclusió d’un singular estudi d’investigadors de la Universitat de Lleida (UdL) i l’Institut de Recerca Biomèdica Lleida (IRBLleida), que s’ha publicat a la revista internacional JMIR Serious Games.

L’equip dels grups d’investigació GReCS i GESEC, amb la col·laboració del personal de la Universitat de Turku, a Finlàndia, va revisar més de 4.000 estudis per analitzar l’ús de tecnologies amb elements de joc en la rehabilitació de persones afectades de Parkinson. Els resultats mostren que els videojocs són una eina prometedora, però encara s’utilitzen sense una base teòrica clara.

L’estudi posa de manifest la necessitat de dissenyar intervencions més fonamentades, que no només facin servir videojocs comercials, sinó que incorporin elements de gamificació pensats específicament per a les necessitats de cada persona. Amb aquest enfocament, les tecnologies podrien contribuir de manera més efectiva a millorar l’adherència als tractaments i la qualitat de vida de les persones amb Parkinson.

Gamificació

Aquesta malaltia és una afecció neurològica que afecta cada vegada més persones arreu del món. Entre els tractaments habituals, la fisioteràpia i l’exercici físic han demostrat ser eficaços per alleujar els símptomes motors. En aquest cas, els videojocs i les aplicacions interactives converteixen la rehabilitació en una experiència més atractiva. Aquesta estratègia es coneix com a gamificació, és a dir, l’ús d’elements de joc –com punts, nivells o recompenses– en contextos no lúdics, com el de la salut.