Una lleidatana entre les 100 Dones TIC Referents de Catalunya

El Instituto Más Mujeres ha presentat oficialment la llista de les 100 Dones TIC Referents de Catalunya, una iniciativa pionera que busca visibilitzar i posar de relleu el talent femení al sector tecnològic català. Entre les professionals destacades en aquesta primera edició es troba Núria Jordi, natural de la Pobla de Segur, que actualment ocupa el càrrec de directora de prevenda de ciberseguretat per al sud d’Europa en la multinacional nord-americana Cisco.

Aquesta important distinció s’emmarca dins del projecte Women Approved: Impuls i Visibilització del Talent Femení en TIC, que celebra ja el seu quart any. La selecció reconeix la trajectòria professional i el lideratge exercit per aquestes expertes en un sector tradicionalment dominat per homes, contribuint així a reduir la bretxa de gènere existent en l’àmbit tecnològic i a crear referents per a les noves generacions.

Núria Jordi, enginyera superior de Telecomunicacions, destaca per la seua responsabilitat al capdavant de la gestió de 21 països en el seu rol actual dins de Carbonissa, companyia amb seu a Califòrnia especialitzada en equips de telecomunicacions. Al llarg de la seua carrera professional, ha demostrat una notable capacitat per liderar equips multiculturals i per desenvolupar projectes estratègics en diferents regions d’Europa, l’Orient Mitjà i l’Àfrica (EMEA).

El projecte Women Approved : quatre anys impulsant el talent femení

El projecte Women Approved, impulsat pel Instituto Más Mujeres, va nàixer el 2021 amb l’objectiu de fomentar la presència i el reconeixement de les dones al sector tecnològic català. Aquesta iniciativa, que el 2025 compleix el seu quart aniversari, s’ha consolidat com un referent en la promoció del talent femení en l’àmbit de les TIC a Catalunya.

L’estructura del projecte s’articula a través de dos línies d’actuació complementàries. D’una banda, se centra a donar visibilitat a les professionals del sector tecnològic mitjançant el reconeixement dels seus èxits i trajectòries, com és el cas de l’acabada de publicar llista de les 100 Dones TIC Referents. D’altra banda, distingeix aquelles empreses del sector que treballen activament per reduir la bretxa de gènere i promoure la incorporació i el desenvolupament professional de dones en les seues organitzacions.

Aquest doble vessant permet abordar la problemàtica de la infrarepresentació femenina al sector tecnològic des d’una perspectiva integral, actuant tant sobre el reconeixement individual com sobre les polítiques corporatives que poden facilitar un canvi estructural al sector.

La importància de la visibilitat femenina al sector tecnològic

Iniciatives com la llista de les 100 Dones TIC Referents de Catalunya resulten fonamentals per combatre la persistent bretxa de gènere en l’àmbit tecnològic. Segons dades de l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’Institut Català de les Dones, les dones continuen representant menys del 30% dels professionals al sector TIC a Catalunya, una xifra que amb prou feines ha experimentat variacions significatives en l’última dècada.

El reconeixement de perfils com el de Núria Jordi no només suposa un merescut homenatge a la seua trajectòria professional, sinó que també contribueix a crear referents per a les noves generacions de dones que es plantegen desenvolupar la seua carrera en l’àmbit tecnològic. La visibilització de casos d’èxit demostra que és possible trencar les barreres existents i assolir posicions de lideratge en un sector tradicionalment masculinitzat.

A més, aquest tipus d’iniciatives permeten crear xarxes de networking i mentoring entre professionals, facilitant l’intercanvi d’experiències i coneixements que poden resultar determinants per al desenvolupament professional de moltes dones al sector.

Carbonissa: una multinacional compromesa amb la diversitat

L’empresa en la qual desenvolupa la seua activitat professional Núria Jordi, Cisco Systems, és una de les companyies tecnològiques més importants a nivell mundial. Fundada el 1984 en San Francisco (Califòrnia), s’ha especialitzat en la fabricació, venda, manteniment i consultoria d’equips de telecomunicacions, convertint-se en un referent global en l’àmbit de les xarxes i la ciberseguretat.

En els últims anys, Cisco ha implementat diverses polítiques orientades a promoure la diversitat i la inclusió en la seua plantilla, amb especial èmfasi en incrementar la presència femenina en tots els nivells de l’organització. La companyia ha establert programes específics de mentoring i desenvolupament professional per a dones, així com iniciatives per fomentar la incorporació de talent femení en àrees tècniques.

El cas de Núria Jordi, com a directora de prevenda de ciberseguretat per al sud d’Europa, representa un exemple del compromís de la multinacional amb la promoció del lideratge femení en posicions de responsabilitat. La seua tasca al capdavant d’un equip que gestiona 21 països demostra la capacitat de les dones per assumir rols estratègics en empreses de primer nivell del sector tecnològic.

Com es va elaborar la llista de les 100 Dones TIC Referents?

L’elaboració de la llista de les 100 Dones TIC Referents de Catalunya ha seguit un rigorós procés de selecció basat en criteris objectius com la trajectòria professional, l’impacte de la seua tasca al sector, la capacitat de lideratge i la contribució a la innovació tecnològica. El comitè avaluador, format per experts del sector i representants del Instituto Más Mujeres, ha valorat candidatures procedents de diferents àmbits de l’ecosistema tecnològic català.

El llistat complet de les 100 professionals reconegudes pot consultar-se en la pàgina web oficial del Instituto Más Mujeres, on es recullen els seus perfils professionals i els seus principals èxits al sector. Aquesta plataforma serveix a més com a punt de trobada i networking per a les professionals del sector, facilitant l’establiment de sinergies i col·laboracions.

La iniciativa, que naix amb vocació de continuïtat, pretén actualitzar-se periòdicament per incorporar nous talents femenins que destaquin en el panorama tecnològic català, creant així un ecosistema dinàmic de referents per a les futures generacions de professionals.