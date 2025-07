Els emojis més utilitzats a Tinder el 2025: quins funcionen i quins 'espanten’

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Amb motiu del Día Mundial de l’Emoji que se celebra demà 17 de juliol de 2025, Tinder ha publicat dades reveladores sobre l’ús d’aquests petits símbols a la seua plataforma. Segons les estadístiques internes de l’aplicació, aproximadament un 20% dels missatges inicials inclou almenys un emoji, demostrant que aquestes representacions gràfiques continuen sent fonamentals en les interaccions digitals romàntiques, especialment per trencar el gel i establir connexions entre usuaris.

Les dades de 2025 situen Espanya al cinquè lloc|parada mundial quant a la utilització d’emojis en biografies i missatges dins de l’aplicació, només per darrere dels Estats Units, el Brasil, Alemanya i França, i per davant del Regne Unit. Aquest rànquing confirma que, lluny de desaparèixer, els emojis continuen sent el llenguatge no verbal per excel·lència al món de les cites|citacions online, aportant matisos emocionals que el text pla no pot transmetre.

Els emojis més populars a la plataforma durant 2025

L’estudi de Tinder revela quins són els símbols més utilitzats tant en els perfils com en les converses. En les biografies dels usuaris, el rànquing l’encapçalen la picada d’ullet, el cor roig, la cara somrient amb ulls somrients, les brillantors i la cara plorant de riure. Aquests cinc emojis defineixen l’essència de les presentacions personals a la plataforma, combinant coqueteig, romanticisme i sentit de l’humor.

D’altra banda, en l’apartat de missatges, els més freqüents són la cara plorant de riure, la cara partint-se de riure, el somriure tens amb suor, la cara somrient amb ulls somrients i el somriure obert amb ulls somrients. Aquest predomini d’emojis relacionats amb el riure i l’humor reflecteix la importància de la complicitat i l’entreteniment en les primeres etapes de les converses romàntiques.

La Generació Z i la seua relació amb els emojis

Contràriament a la creença popular que els joves estan abandonant l’ús d’emojis, les dades de Tinder desmenteixen categòricament aquesta teoria. Les estadístiques indiquen que gairebé una quarta part dels usuaris que inclouen emojis en les seues biografies tenen entre 18 i 25 anys. Tanmateix, la forma en què aquesta generació utilitza aquests símbols ha evolucionat, incorporant capes addicionals de significat, ironia i subtext.

Els experts en comunicació digital assenyalen que la Generació Z ha redefinit el llenguatge emoji, evitant certs símbols com el polze cap a dalt o la cara somrient simple, que poden interpretar-se com a passivoagressius o mancats de sinceritat. Al seu lloc, prefereixen opcions més expressives i matisades que reflecteixin millor les complexitats de la comunicació moderna.

Emojis que poden arruïnar les teues possibilitats romàntiques

No tots els emojis generen el mateix impacte en les converses de Tinder. La plataforma ha identificat diversos símbols que apareixen amb més freqüència just abans que es produeixi un "ghosting" (quan algú deixa de respondre sense explicació). Entre aquests emojis poc recomanables es troben la cara amb vapor sortint del nas , que pot percebre’s com excessivament intensa; el petonet, la intenció del qual resulta ambigua; la cara adormida, que transmet avorriment; la cara de perseverança, que pot semblar aclaparadora; i la cara suplicant, que podria interpretar-se com a dependència emocional.

Particularment revelador resulta la dada sobre els emojis de préssec i albergínia, freqüentment utilitzades amb connotacions sexuals. Segons les estadístiques internes de Tinder, el seu ús en els primers missatges redueix gairebé a la meitat les possibilitats d’intercanviar informació de contacte, la qual cosa suggereix que les aproximacions massa directes o sexualitzades no solen ser bé rebudes en les fases inicials de la conversa.

El paper dels emojis en la comunicació digital romàntica

Els experts en psicologia de la comunicació assenyalen que els emojis compleixen funcions essencials en l’entorn de les cites online. Actuen com a substituts del llenguatge no verbal, permetent transmetre emocions, intencions i matisos que serien evidents en una conversa cara a cara. En un context on no es disposa d’expressions facials, to de veu o gestos, aquests petits símbols ajuden a evitar malentesos i enriquir el missatge textual.

A més, els emojis funcionen com a eines per alleugerir converses potencialment incòmodes, suavitzar rebutjos o mostrar interès de forma subtil. La seua capacitat per condensar significats complexos en una sola imatge els converteix en aliats perfectes per a la comunicació ràpida i efectiva que caracteritza a les aplicacions de cites.

Què són els emojis i com han evolucionat?

Els emojis són pictogrames o ideogrames que s’utilitzen en missatges electrònics i pàgines web. Originaris del Japó, on van ser creats per Shigetaka Kurita el 1999, aquests símbols han experimentat una evolució constant fins convertir-se en un fenomen global. El Consorci Unicode, responsable de la seua estandardització, ha ampliat el catàleg fins superar els 3.600 emojis oficials el 2025, incloent una àmplia gamma d’expressions, objectes, animals, banderes i conceptes.

El Día Mundial de l’Emoji, que se celebra cada 17 de juliol des de 2014, commemora la data en què Apple va introduir el calendari d’emojis a iOS. Aquesta celebració reflecteix la importància cultural que han adquirit aquests símbols en la comunicació contemporània, transcendint barreres lingüístiques i generacionals per convertir-se en un llenguatge universal.

Com influeixen els emojis en les taxes de resposta?

Investigacions en el camp de la comunicació digital suggereixen que els missatges amb emojis en aplicacions de cites tenen fins un 30% més de probabilitats de rebre resposta que aquells que només contenen text. Això es deu que transmeten calidesa i accessibilitat, qualitats molt valorades en els primers contactes romàntics.

Tanmateix, els experts recomanen utilitzar-los amb moderació. Una sobrecàrrega d’emojis pot semblar infantil o poc seriosa, mentre que la seua absència total podria fer un efecte de fredor o falta d’entusiasme. Com en molts aspectes de la comunicació, l’equilibri resulta fonamental per aconseguir l’efecte desitjat.

Hi ha diferències culturals en l’ús d’emojis?

Encara que Tinder identifica tendències globals en l’ús d’emojis, també existeixen notables diferències culturals. Per exemple, en països asiàtics com el Japó o Corea del Sud, els usuaris tendeixen a fer servir emojis més kawaii o tendres, mentre que en països llatinoamericans predominen aquells relacionats amb la passió i l’entusiasme.

Aquestes variacions reflecteixen diferències més àmplies en els estils de comunicació i festeig entre cultures, confirmant que, fins i tot en el llenguatge aparentment universal dels emojis, existeixen matisos locals significatius que convé conèixer per optimitzar les interaccions romàntiques interculturals en plataformes globals com Tinder.