Un homenatge d’altura a Àger

Publicat per AZU MARTÍNEZ Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM) va celebrar ahir un acte per commemorar el centenari de Maria Assumpció Català i Poch, la primera professora universitària astrònoma de l’Estat. Un telescopi del PAM porta el seu nom sent el primer d’Espanya amb nom de dona. L’acte va començar recordant la trajectòria de Català i Poch a càrrec de la professora del departament de Física Quàntica i Astrofísica de la Universitat de Barcelona (UB), Francesca Figueras Siñol, i va servir per remarcar el paper de les dones en la ciència. “Aquest esdeveniment és una oportunitat per mostrar què han fet les dones en l’astronomia, què s’està fent i què es farà”, va destacar la doctora Figueras. La cita també va comptar amb la presència d’un nebot de l’astrònoma, Ramon Català, i una de les seues alumnes, la doctora Trinidad Cadefau, que va remarcar que “la importància del seu llegat és tota la repercussió que té encara avui dia en la ciència”, va assenyalar, “sent pionera a contribuir amb els seus estudis a una missió internacional”. Maria Assumpció Català i Poch (Barcelona, 14 de juliol del 1925 - 3 de juliol del 2009) va ser una matemàtica i astrònoma pionera en l’àmbit científic que va iniciar els seus estudis en plena Guerra Civil, va exercir com la primera professora astrònoma de l’Estat i el 1970 va ser la primera dona a obtenir el doctorat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, amb la tesi Contribució a l’estudi de la dinàmica dels sistemes estel·lars amb simetria cilíndrica. Catala i Poch va representar Espanya durant 15 anys a la Unió Astronómica Espacial, va aconseguir que Espanya s’incorporés a un projecte de l’Agència Espacial Europea i el 2009 va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi poc abans de morir. Aquest any l’Institut Català de les Dones (ICD) ha impulsat la celebració de l’Any Català i Poch i entre altres actes i iniciatives s’està editant un còmic sobre la seua vida i les seues aportacions científiques il·lustrat per Pilarín Bayés, Ferrocarrils de Catalunya batejarà un tren amb el seu nom, sent el primer dedicat a una científica, i hi haurà una exposició permanent sobre vida i llegat a la UB i a la Pompeu Fabra. Sònia Guerra, presidenta de l’ICD, va denunciar la “invisibilitat” de les dones en la ciència i va defensar que l’ICD vol “recuperar també aquesta part de la memòria històrica”, va afegir. Amb aquest homenatge representants de la comunitat científica van voler destacar que la doctora Maria Assumpció Català i Poch va ser una persona “brillant” que ha inspirat “grans professionals que han trencat barreres en la ciència seguint la línia de la doctora Català i Poch”, va remarcar la seua alumna la doctora Trinidad Cadefau.