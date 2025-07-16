El mètode egipci per dormir sense aire condicionat en plena onada de calor
Amb les temperatures pels núvols, aquest ancestral sistema permet refrescar naturalment l’habitació sense necessitat d’aparells elèctrics
L’estiu ha irromput amb força, una pujada de temperatures que no només genera malestar durant el dia, sinó que també dificulta considerablement el descans nocturn. Davant d’aquesta situació, experts recomanen tècniques naturals com el mil·lenari mètode egipci, una alternativa econòmica i sostenible davant l’ús continuat de l’aire condicionat.
Durant les nits caloroses, moltes persones experimenten un cicle frustrant: fan voltes al llit, senten ansietat per no poder dormir i, finalment, aconsegueixen un descans fragmentat que resulta insuficient per afrontar l’endemà. Aquest fenomen té una explicació científica clara: les altes temperatures ambientals interfereixen directament amb el procés natural de termoregulació corporal, fonamental per iniciar i mantenir un son reparador.
Segons experts com el doctor José Manuel Felices, el nostre organisme necessita reduir la seua temperatura interna per facilitar la producció de melatonina, coneguda com l’"hormona del son ". En condicions normals, al capvespre, el cos comença a refredar-se des del tors cap a les extremitats, assenyalant al cervell que és moment de descansar. Tanmateix, quan la temperatura ambient és elevada, aquest procés natural es veu obstaculitzat.
Què és el mètode egipci i com funciona?
El mètode egipci constitueix una tècnica ancestral desenvolupada a l’antic Egipte per combatre les elevades temperatures del desert durant la nit. La seua aplicació és sorprenentment senzilla però efectiva: consisteix a humitejar els llençols amb aigua fresca fins deixar-les lleugerament molles abans de ficar-se al llit. A mesura que l’aigua s’evapora, absorbeix la calor de l’ambient, reduint la temperatura de l’habitació en diversos graus.
Aquest fenomen físic, conegut com a refredament per evaporació, crea un efecte similar al d’un sistema d’aire condicionat natural. Els antics egipcis el feien servir habitualment en un clima extremadament càlid i sec, condicions que afavoreixen la ràpida evaporació de l’aigua i, per tant, maximitzen la seua eficàcia refrescant.
El doctor Felices recomana polvoritzar aigua sobre els llençols fins que quedin humits però no xops. Aquest equilibri és important: massa aigua faria incòmode el descans, mentre que una quantitat insuficient limitaria l’efecte refrigerant. La sensació refrescant pot durar diverses hores, suficient per permetre agafar el son durant les fases més crítiques de la nit.
Tècniques complementàries per millorar el descans en nits caloroses
A més del mètode egipci, els especialistes suggereixen altres tècniques naturals per reduir la temperatura corporal i facilitar el son. Una de les més efectives consisteix a submergir els canells en aigua freda durant aproximadament 30 segons abans de ficar-se al llit. Aquesta zona conté venes superficials que, en refredar-se, transporten sang més fresca cap a la resta de l’organisme, aconseguint reduir la temperatura corporal en aproximadament 0,5 graus durant els primers minuts de descans.
Per prolongar aquest efecte refrescant, es pot recórrer a una variant interessant: humitejar uns mitjons, introduir-los al congelador durant uns minuts i col·locar-los al voltant dels turmells. Aquesta tècnica aprofita també la circulació sanguínia perifèrica per distribuir la sensació de frescor per tot el cos, ajudant a prevenir els despertars per excés de calor durant la matinada.
Una altra recomanació pràctica implica utilitzar tovalloles humides. N’hi ha prou amb mullar una tovallola en aigua freda, escórrer-la lleugerament i col·locar-la sobre zones estratègiques com el front, el coll o els canells. Aquests punts, amb vasos sanguinis més superficials, permeten refredar la sang que circula cap a la resta de l’organisme, generant una agradable sensació de frescor que pot mantenir-se durant bona part de la nit.
Per què la calor afecta negativament el nostre descans
La temperatura ambiental té un impacte directe sobre els nostres cicles de son perquè interfereix amb el ritme circadiari, el rellotge biològic intern que regula els nostres períodes de vigília i descans. Quan ens preparem per dormir, el cos experimenta canvis fisiològics importants: comença a secretar melatonina i, simultàniament, redueix la seua temperatura central.
La melatonina, produïda principalment per la glàndula pineal en resposta a la foscor, juga un paper crucial en aquest procés. La seua producció s’inicia al capvespre, assoleix el seu punt màxim durant la matinada i disminueix gradualment amb l’arribada de l’alba. Aquest cicle natural prepara l’organisme per al descans, però requereix condicions ambientals adequades per desenvolupar-se correctament.
Com explica l’especialista Vero Olivares, "la disminució de la temperatura corporal és un requisit fisiològic per a un son de qualitat". Quan l’ambient és massa calorós, el cos troba dificultats per reduir la seua temperatura interna, el que entorpeix l’acció efectiva de la melatonina i provoca alteracions en els patrons de son.
Per què evitar l’ús excessiu de l’aire condicionat?
Encara que l’aire condicionat ofereix una solució immediata al problema de la calor nocturna, el seu ús continuat presenta diversos inconvenients. En primer lloc, suposa una considerable despesa energètica que es reflecteix a la factura elèctrica, especialment rellevant durant els mesos estivals quan el consum general ja és elevat.
Des d’una perspectiva sanitària, l’aire condicionat pot provocar sequedat en les mucoses respiratòries, afavorint irritacions i infeccions. A més, els canvis bruscos de temperatura en entrar i sortir d’ambients climatitzats sotmeten a l’organisme a un estrès tèrmic que pot debilitar el sistema immunològic.
No menys important és l’impacte mediambiental associat al consum energètic i als gasos refrigerants utilitzats en aquests sistemes. Per tant, recórrer a mètodes naturals com l’egipci no només beneficia la nostra economia i salut, sinó també al planeta.
Quina és la temperatura ideal per dormir?
Els estudis científics indiquen que la temperatura òptima per afavorir un son reparador oscil·la entre els 18°C i 21°C. En aquest rang tèrmic, l’organisme pot reduir naturalment la seua temperatura corporal sense esforç, facilitant la producció de melatonina i la transició cap a les fases més profundes del son.
Durant la nit, el nostre cos experimenta fluctuacions tèrmiques naturals, assolint el seu punt més baix aproximadament dos hores després de quedar-nos adormits. Mantenir una temperatura ambient adequada ajuda a sincronitzar aquests cicles naturals, millorant la qualitat global del descans.
Els mètodes naturals de refrigeració com l’egipci resulten particularment valuosos perquè, a diferència dels sistemes mecànics, tendeixen a generar canvis graduals de temperatura que respecten millor els ritmes fisiològics de l’organisme, proporcionant un descans més natural i reparador.