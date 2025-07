Èxit dels maridatges ‘Tasta l’estiu’ a Tàrrega

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’activitat de Tàrrega Tasta l’estiu, que uneix gastronomia, turisme i naturalesa, va celebrar dimecres amb èxit la primera cita al parc de Sant Eloi de la capital de l’Urgell. Impulsada per l’ajuntament, la vetllada va oferir un maridatge de melmelades artesanes de Cal Senzill amb vi blanc de Tossal Rodó. La proposta va esgotar la cinquantena d’entrades disponibles, igual que la pròxima activitat, prevista per al dimecres 30 de juliol, per a la qual tampoc queden entrades. En aquesta ocasió, els protagonistes seran els cocs de la fleca Dit i Fet, amb la sidra natural de Fruita Blanch.

Productors locals

La iniciativa representa una aposta per l’economia local a través de l’experiència directa amb productors de proximitat, coincidint amb l’any en què Catalunya és Regió Mundial de la Gastronomia.