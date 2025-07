La nadadora Ona Carbonell dona a llum el seu tercer fill Luc

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La nadadora olímpica catalana Ona Carbonell ha donat a llum al seu tercer fill, a qui ha posat Luc, mantenint així la tradició familiar d’escollir noms de tres lletres per als seus petits. L’esportista, que actualment ocupa el càrrec de presidenta de la Comissió de Maternitat i Esport del Comitè Olímpic Espanyol (COE), ha compartit la feliç notícia a través de les seues xarxes socials, on ha expressat la seua alegria i agraïment per aquesta nova etapa en la seua vida personal.

El naixement del petit Luc suposa una ampliació de la família que Carbonell ha format al costat de la seua parella, completant així el trio de germans amb Kai i Teo. Aquesta elecció de noms no és casual, ja que la pròpia Ona, el nom del qual també consta de tres lletres, ha volgut mantenir aquesta peculiar tradició familiar amb tots els seus fills. La nadadora ha rebut nombroses felicitacions de seguidors, companys del món de l’esport i personalitats de l’àmbit públic que han volgut sumar-se a la celebració d’aquest feliç esdeveniment.

L’arribada de Luc es produeix en un moment en què Carbonell compagina la seua faceta personal amb el seu compromís institucional al capdavant de la Comissió de Maternitat i Esport, un organisme que treballa per millorar les condicions de les esportistes que decideixen ser mares durant la seua carrera. Aquest naixement reforça el missatge que la mateixa nadadora ha defensat sempre sobre la compatibilitat entre la maternitat i l’esport d’elit.

L’exitosa trajectòria esportiva d’ Ona Carbonell

Ona Carbonell, nascuda a Barcelona el 5 de juny de 1990, és una de les nadadores sincronitzades més premiades de la història de l’esport espanyol. Amb 35 anys acabats de complir, el seu palmarès inclou més de 30 medalles en competicions internacionals, destacant les seues dos medalles olímpiques aconseguides a Londres 2012: una plata en duo amb Andrea Fuentes i un bronze en la modalitat d’equip.

Al llarg de la seua trajectòria, Carbonell ha participat en quatre Jocs Olímpics, consolidant-se com un referent indiscutible de la natació artística espanyola. Després dels Jocs de Tòquio 2020 (celebrats el 2021 a causa de la pandèmia), l’esportista catalana va decidir fer un pas al costat en l’alta competició per centrar-se en altres projectes personals i professionals, entre ells l’ampliació de la seua família.

El seu compromís amb l’esport ha transcendit les piscines per convertir-se en una veu autoritzada en la defensa dels drets de les esportistes mares. El 2023, va ser nomenada presidenta de la Comissió de Maternitat i Esport del COE, un càrrec des del qual treballa per implementar polítiques que facilitin la conciliació familiar i esportiva, basant-se en la seua pròpia experiència personal.

Maternitat i esport: el doble compromís d’ Ona Carbonell

La maternitat ha estat un tema recurrent en el discurs públic d’Ona Carbonell en els últims anys. Ja durant els Jocs Olímpics de Tòquio, la nadadora va visibilitzar les dificultats que va enfrontar en no poder viatjar amb el seu primer fill, Kai, que llavors era lactant, a causa de les restriccions imposades per la pandèmia. Aquest episodi va generar un important debat sobre les condicions a què s’enfronten les esportistes mares en competicions internacionals.

Des de la seua posició en el COE, Carbonell ha impulsat iniciatives per millorar el suport institucional a les esportistes que decideixen ser mares durant la seua carrera activa. Entre aquestes mesures s’inclouen adaptacions en els programes d’entrenament, suport psicològic especialitzat i ajuts econòmics específics per cobrir les despeses addicionals que suposa la maternitat per a una esportista d’elit.

"Ser mare i esportista d’elit no hauria de ser una elecció excloent, sinó una possibilitat real per a totes aquelles que el desitgin", declarava Carbonell en una entrevista concedida a començaments de 2025, poques setmanes abans del naixement de Luc. Aquesta visió reflecteix el seu compromís amb la transformació d’un sistema esportiu que històricament ha penalitzat la maternitat en les carreres de les esportistes professionals.