Una veïna de 45 de la Pobla de Segur, la víctima mortal de l'accident mortal de Balaguer

El cotxe va sortir de la via, va caure per un desnivell d’uns 15 metres i va quedar ocult entre uns matolls

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Una veïna de 45 anys de la Pobla de Segur va morir i la seua mare, d’uns 70, va resultar ferida crítica ahir en una sortida de via a la C-12 a la Noguera. L’accident va ser descobert a les 15.23 hores malgrat que s’hauria produït a primera hora del matí, segons fonts solvents.

El turisme en el qual viatjaven les dos dones va sortir de la via quan anaven en direcció a la capital de la Noguera al quilòmetre 172,5. El turisme va caure per un desnivell d’uns 15 metres i va anar a parar a uns arbustos. Pel que sembla, el sinistre va ser descobert per un agricultor quan va passar per un camí proper.

Al lloc van acudir quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, dos dels Bombers i dos ambulàncies i un helicòpter del SEM. Quan van arribar, la copilot ja havia mort mentre que la conductora estava greument ferida. Va ser evacuada en helicòpter a l’hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic crític. Pel que sembla, portaven un gos que va ser localitzat a prop del sinistre. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació.

Dos morts a la C-12

Val a recordar que un conductor de 58 anys de Torrebesses va perdre la vida diumenge en una col·lisió frontal en aquesta mateixa carretera a Alfés. Unes altres tres persones van resultar ferides, una de les quals de caràcter greu.

D’altra banda, els Bombers van rescatar ahir a la tarda un xòfer que va quedar atrapat a la cabina al bolcar amb el camió a la C-14 a Agramunt. Es va produir a les 19.37 hores al quilòmetre 97 i van acudir fins al lloc nou dotacions dels Bombers. Després de ser alliberat, va ser evacuat a l’hospital.