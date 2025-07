Protecció Civil alerta de risc per les pluges a les comarques de Lleida afectades per la dana

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Protecció Civil demana molta prudència davant les pluges previstes per aquest dimecres i dijous a diversos punts de les comarques de Lleida, especialment aquelles que ja van registrar acumulacions importants fa uns dies. El subdirector de programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha advertit que, tot i que l'episodi no tindrà la mateixa intensitat que el de fa uns dies amb la dana, es preveu un "risc important" a causa del terreny saturat, especialment en zones com la Segarra, l’Urgell i el Solsonès.

Delgado ha destacat que pot haver-hi respostes ràpides de rieres i rius petits i ha demanat evitar desplaçaments prescindibles, sobretot per carreteres secundàries i camins rurals, i mantenir-se allunyat de lleres de rius i rieres.

Des del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca ha explicat que el fenomen no és una dana sinó una línia d’inestabilitat que pot deixar pluges molt intenses, amb especial incidència aquest dimecres a la tarda i vespre. Ha avisat que en comarques com la Segarra, l’Urgell o el Solsonès es podrien superar els 40 l/m² en només 30 minuts. També es preveu una acumulació de més de 100 l/m² en 24 hores en alguns punts de l’interior de Lleida.

Protecció Civil manté activada l’alerta del Pla Inuncat, amb un seguiment actiu de les conques fluvials de les comarques de Lleida, especialment on les pluges recents han deixat el sòl saturat. S’està fent una vigilància molt acurada a les capçaleres dels rius que aporten aigua al Segre, com el Corb, el Sió i el Llobregós, a la Segarra i a l’Urgell.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) també ha informat que, tot i que no s’ha activat cap maniobra d’emergència als embassaments de la demarcació de Lleida, es manté un control constant del nivell dels rius i del comportament del sòl. En el cas del Segre, s’està en coordinació amb la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que ha reforçat la vigilància als rius del marge esquerre del Segre i a la part alta de la conca, especialment a la zona del Cadí i el Prepirineu lleidatà.

Delgado ha conclòs que, tot i que no es preveuen grans desbordaments, caldrà estar "molt atents" a l’evolució de les pluges a les comarques de Lleida i als possibles avisos d’emergència, que podrien incloure alertes al mòbil si la situació ho requereix.