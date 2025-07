Buscant les estrelles des del Pirineu

Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

Impulsar un certamen d’astronomia al Pirineu accessible per a tothom era el repte que es va plantejar l’equip d’Obaga Activitats, empresa lleidatana dedicada a l’organització d’activitats d’ecoturisme, astronomia i educació ambiental, juntament amb els seus companys de Mizar Xperience, una consultora d’astroturisme a Prades. Així és com va nàixer el Festival AstroPirineus que, durant les últimes dos setmanes, ha celebrat diverses cites astronòmiques en sis micropobles pirinencs catalans i ha reunit aproximadament 700 assistents. En concret, les localitats elegides van ser Albanyà (Alt Empordà), Batet de la Serra (Garrotxa), Saldes (Berguedà), Castellbò (Alt Urgell), Sorpe (Pallars Sobirà) i Unha-Salardú (Val d’Aran). Aquesta última estava previst que tanqués ahir la programació del certamen.

“Hem procurat que les propostes fossin aptes per a públic de totes les edats i accessibles per a persones amb diversitat funcional. A més, les explicacions dels guies han comptat amb traducció simultània en llengua de signes”, explica Montse Ballbè, codirectora d’Obaga Activitats. Seguint la mateixa línia, la cita d’ahir havia de comptar amb la participació d’un guia especialitzat per a assistents amb visió reduïda. L’última jornada, per a la qual es van inscriure unes 150 persones, estava programada a primera hora de la tarda amb una sessió familiar a Unha, que va incloure un taller de planisferis (una representació plana de l’esfera terrestre o celeste en un mapa), una activitat guiada i un berenar amb aliments de proximitat. Precisament, una altra de les singularitats d’AstroPirineus és la col·laboració amb les empreses del territori per donar valor a la producció local. Ja entrada la nit, estava prevista l’observació amb telescopis.

Paral·lelament, l’organització va programar les cites entre setmana, ja que “volíem desestacionalitzar l’activitat turística i atreure públic local, no només gent de fora”, assegura Ballbè. “Programar les cites en cap de setmana o durant el pont del 15 d’agost hauria estat un èxit assegurat, però no era la nostra idea”, afegeix.

Val a assenyalar que el Festival AstroPirineus compta amb el finançament del projecte cofundat per la Unió Europea FuTourisme.