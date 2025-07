Un investigador de la UdL coordina un projecte de sanitat animal al Kirguizstan

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El professor de Sanitat Animal i investigador de la Universitat de Lleida (UdL) Gregori Mentaberre és el coordinador d’un projecte internacional que té com a objectiu ajudar el Kirguizstan a controlar la sarna sarcòptica entre les poblacions d’ungulats salvatges d’ecosistemes remots d’alta muntanya. Es tracta d’un estudi finançat per la fundació nord-americana The Wild Sheep Fundation (WSF) i que compta amb la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Múrcia, la Universitat de Jaén, la Università di Torino (Itàlia) i la Junta d’Andalusia.

Una malaltia de mamífers

La sarna sarcòptica, causada per un àcar paràsit excavador de la pell anomeant Sarcoptes scabiei, afecta més de 200 espècies de mamífers, incloent els humans, i es pot transmetre entre elles. “El fet que en animals domèstics sigui relativament fàcil de tractar provoca una relaxació de la prevenció i que el bestiar encomani la fauna salvatge, amb la qual cosa el problema creix i és difícil de controlar”, explica Mentaberre. “La malaltia pot provocar impactes demogràfics catastròfics, especialment en primeres onades epidèmiques que afecten poblacions sense contacte previ”, destaca.