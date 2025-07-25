TRADICIONS
Massiva romeria dels fanalets de Sant Jaume a Lleida
El recorregut pel centre posa fi a gairebé dos setmanes d’activitats. La tradició compleix 425 anys a Lleida
La celebració de la romeria dels fanalets de Sant Jaume va posar fi a la festivitat després de gairebé dos setmanes d’activitats organitzades per l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes.
Aquesta edició va ser la tercera com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional i va començar amb la missa a l’església de la Mare de Déu del Carme, presidida per primera vegada pel nou bisbe de Lleida, Daniel Palau. Tres coets van donar inici a la tradicional romeria que va incloure balls, fanalets i gegants.
L’estendard de Sant Jaume va ser portat durant la romeria per joves de l’Agrupació de Pessebristes acompanyats de les pubilles i pubilletes de Jaume I, barri que va celebrar el seu patró. “Tenim referències del 1600 i aquest any celebrem 425 anys de tradició, memòria i vivència de fe i de ciutat”, va destacar el president dels pessebristes, Jordi Curcó.