TRÀNSIT
Greu un camioner al bolcar a Talavera
Un xòfer va ser evacuat en estat greu ahir al vespre al abocar el camió de palla que conduïa a Talavera, a la Segarra. L’accident es va produir al voltant de les 20.30 hores a la carretera B-221 entre els nuclis de Civit i Bellmunt de Segarra.
Al lloc van acudir sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles dels Mossos d’Esquadra i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Després de ser atès in situ, el ferit va ser evacuat en estat greu. Pel que sembla, va arribar a perdre la consciència. Durant el dispositiu, la carretera va estar tallada al trànsit i després es va donar pas alternatiu.
Val a recordar que aquest juliol s’han disparat la sinistralitat a la carreteres de la demarcació, amb nou víctimes mortals en tot just tres setmanes, la mateixa xifra que entre els mesos de gener i juny.