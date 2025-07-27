Un estudi revela que més de la meitat dels conductors sense multes admeten beure abans de conduir
Els experts alerten sobre la falsa sensació de seguretat en conductors sense antecedents i el risc ocult del consum moderat d’alcohol i drogues al volant
Més de la meitat dels conductors sense antecedents ni multes de trànsit reconeixen conduir després d’haver consumit una o dos begudes alcohòliques, segons dos estudis del Centre d’Investigació Ment, Cervell i Comportament de la Universitat de Granada.
La investigació, liderada per la catedràtica Cándida Castro, revela que fins i tot els qui tenen un historial net assumeixen riscos relacionats amb el consum d’alcohol i drogues, subestimant els seus efectes a la conducció. A més, un 15 % dels conductors admet conduir després de consumir drogues, la qual cosa evidencia una preocupant falta de percepció del risc.
L’estudi mostra clares diferències per sexe: els homes són els qui més freqüentment condueixen després d’ingerir alcohol. Aquestes troballes subratllen que els conductors sense antecedents també representen un risc significatiu, per la qual cosa, segons Castro, "les estratègies preventives no han de centrar-se només en infractors reincidents".
Els investigadors han analitzat patrons de consum, variables demogràfiques i comportaments perillosos al volant, concloent que fins i tot el consum moderat està vinculat amb errors, infraccions i actituds temeràries. Els resultats apunten a la necessitat de revisar la tolerància social envers el consum lleu d’alcohol abans de conduir.