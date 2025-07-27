CORRELLENGUA
Improvisació i les rimes en català brillen a les Borges
Les Borges Blanques va tancar ahir el Correllengua 2025 amb un esdeveniment que va fusionar rap i glosa en català, a la plaça U d’Octubre. La segona edició del FreestyleXGlosa va reunir dotze improvisadors, entre freestylers i glosadors, en una exhibició innovadora i reivindicativa a favor de la llengua catalana. Va comptar amb la participació de figures destacades com Dani Entreliti, actual campió nacional de Catalunya Freestyle, i Pol Kvam, Corrander Major 2025. El Correllengua 2025 va arrancar a mitjans de juliol amb un curs universitari dedicat a la lingüista Carme Junyent i a l’anàlisi de l’estat del català.