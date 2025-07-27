CONCERT
Un miler d’amants de l’acordió a Arsèguel
La jornada central de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu es va celebrar ahir a Arsèguel amb actuacions tot el dia. El gran concert internacional de la nit va reunir prop de 40 artistes
Cada any per a aquestes dates hi ha un poble i un instrument musical que són indissociables. Són Arsèguel i l’acordió. La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu va continuar ahir en aquest petit poble situat als peus de la muntanya del Cadí, amb el concert central al qual van acudir més de 1.000 amants de la música tradicional. El poble, que va veure nàixer el festival l’any 1976, es va omplir de veïns, propietaris de segones residències, i turistes per participar en el programa d’actuacions al llarg de tot el dia. Al matí va destacar l’actuació a l’Era de la Puça, amb l’artista català Pep Vancell (acordió cromàtic), el grup valencià Rebotons, amb Carme Vicent (acordió diatònic) i Hèctor Madueño (Viola), i l’actuació del també català Toni Vicente (acordió diatònic i harmónica de boca). També va comptar amb un públic ben nombrós el concert al parc de l’església del migdia. Van actuar músics catalans i valencians. Van ser Anaïs Falcó (violí i veu) i Jaume Casalí (acordió diatònic), el duet La Sonsoni, format per Pep Lizandra (acordió diatònic i veu) i Elías Porter (violí), i el grup Mançanetes: amb Pau Barberà (acordió diatònic) i Jordi Pastor (acordió diatònic i violí). Abans del concert central de la nit, Arsèguel va comptar amb dos concerts més d’artistes del Pirineu i Bèlgica.
Ja a la nit, la festa es va traslladar a l’Envelat, una gran carpa amb capacitat regulada a través de la venda d’entrada, per a un miler de persones. Allà van actuar prop de 40 artistes i les actuacions van ser valorades d’“èxit absolut”, segons va destacar el músic fundador del certamen, Artur Blasco, que, com no podia ser d’altra manera, també va pujar a l’escenari per actuar acompanyat de Cati Plana. Blasco va posar també en relleu “la selecció de l’oferta musical que oferim, que és de màxim nivell mundial”, va dir. Els concerts continuen avui a Arsèguel (12.00 h i 18.00 h) i a la Seu (20.00 h).