El vi sense alcohol guanya terreny amb un creixement sostingut i nova demanda de consumidors joves
El canvi en els hàbits de consum i la cerca d’un estil de vida més saludable impulsen la popularitat del vi desalcoholitzat
El vi sense alcohol està en plena expansió a nivell mundial, amb un augment del consum del 9% en els últims quatre anys, segons dades de l'IWRS. Experts consultats per l’ACN expliquen que aquest tipus de vi ha deixat de ser considerat un “sacrifici” per raons mèdiques i s’ha convertit en una elecció de consum conscient, especialment entre les generacions Millennials i Z, que prefereixen begudes més suaus i aposten per un estil de vida saludable.
La consultora Irem Eren destaca que el vi desalcoholitzat experimenta un creixement imparable, impulsat per un canvi de gustos i una major oferta de qualitat. A Espanya, Família Torres va ser pionera en aquest sector, amb la seva gamma Natureo, que actualment suposa el 10% de les vendes de l’empresa i creix molt per sobre dels vins convencionals.
Malgrat l’èxit, aquests vins no estan protegits encara per les Denominacions d’Origen, que exigeixen una graduació mínima d’alcohol superior al 9%. L’INCAVI i experts del sector segueixen l’evolució del mercat per valorar possibles canvis normatius en el futur.
D’altra banda, la producció de cava sense alcohol és actualment inviable per la seva elaboració tradicional, tot i que es proposa explorar noves tècniques per oferir opcions de baixa graduació.