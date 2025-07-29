Aquesta és la cervesa que l’OCU desaconsella comprar segons el seu últim estudi
L’informe destaca sorpreses entre marques blanques i clàssiques, amb criteris objectius i tastos a cegues
Un recent estudi realitzat per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) revela quina és la marca de cervesa més mal valorada del mercat. Entre més de 30 referències analitzades, Cruzcampo Pilsen ha obtingut la puntuació més baixa tant en sabor com en composició química, situant-se a l’últim lloc de la classificació.
La investigació, que s’ha tornat viral en xarxes socials, ha generat un intens debat entre els consumidors habituals d’aquesta popular beguda. L’informe combina anàlisis químiques exhaustives amb proves de tast a cegues, oferint resultats objectius sobre la qualitat de les cerveses disponibles en supermercats espanyols. Els experts de l’OCU han estat contundents en la seua valoració, desaconsellant la compra de la marca que ocupa l’última posició.
La metodologia feta servir per l’OCU no deixa lloc a dubtes sobre la fiabilitat de les conclusions. L’estudi ha avaluat aspectes com l’etiquetatge, contingut alcohòlic, grau de fermentació i propietats organolèptiques de les cerveses tipus lager més consumides a Espanya. Aquest treball tècnic busca orientar els consumidors perquè puguin realitzar eleccions més informades, identificant tant les millors opcions com aquelles que no compleixen amb els estàndards esperats.
Les cerveses més ben valorades en l’estudi
Un dels resultats més sorprenents de l’anàlisi ha estat l’excel·lent posicionament d’algunes marques blanques, que han superat fabricants amb llarga tradició al mercat espanyol. Concretament, la cervesa 'Argus Suave' de Lidl ha obtingut la màxima puntuació en l’avaluació de l’OCU, destacant no només per la seua qualitat sensorial sinó també pel seu preu competitiu.
Altres marques que han rebut valoracions positives són Mahou Clásica i Amstel Original, que han demostrat un bon equilibri entre qualitat química i perfil de sabor. Aquests resultats posen de manifest que el preu no sempre és indicatiu de la qualitat del producte, ja que algunes opcions més econòmiques han superat marques prèmium en diversos aspectes avaluats.
Els experts de l’OCU assenyalen que la transparència en la informació nutricional, juntament amb la consistència en el sabor i l’equilibri en la composició, han estat factors determinants per a les cerveses que han ocupat els primers llocs del rànquing.
Per què Cruzcampo Pilsen ha estat la més mal valorada
L’anàlisi detallada de l’OCU ha situat Cruzcampo Pilsen en l’última posició de les més de 30 referències avaluades. Segons l’informe, aquesta cervesa ha obtingut puntuacions deficients tant en les anàlisis químiques com en els tastos realitzats pel panell d’experts.
Els tastadors professionals han assenyalat deficiències en el seu perfil organolèptic, destacant negativament davant altres marques de preu similar. Aquesta valoració ha generat nombroses reaccions en xarxes socials, especialment entre consumidors habituals d’aquesta marca que compta amb gran arrelament en determinades regions d’Espanya.
L’estudi planteja una interessant reflexió sobre com la publicitat i la tradició poden influir en la percepció subjectiva de qualitat que tenim els consumidors, de vegades allunyada dels resultats objectius d’anàlisis tècniques com el realitzat per l’OCU.
Claus per triar una bona cervesa segons els experts
Més enllà d’assenyalar guanyadors i perdedors, l’informe de l’OCU ofereix valuoses recomanacions per als consumidors que desitgen realitzar compres més informades:
En primer lloc, els experts aconsellen no deixar-se portar únicament per la fama o reconeixement de marca. L’estudi demostra que moltes cerveses considerades clàssiques no ofereixen millor qualitat que alternatives menys conegudes o de marca blanca.
En segon lloc, resulta fonamental revisar amb deteniment l’etiqueta del producte. Elements com el grau de fermentació, els ingredients utilitzats i el percentatge alcohòlic proporcionen informació rellevant sobre la qualitat i característiques de la cervesa.
Finalment, l’OCU anima els consumidors a realitzar els seus propis tastos a cegues. Aquesta pràctica pot resultar reveladora, ja que permet avaluar el producte sense el biaix que genera conèixer prèviament la marca, basant la valoració exclusivament en les propietats organolèptiques percebudes.
El consum de cervesa a Espanya: dades i tendències
Espanya se situa entre els països europeus amb més consum de cervesa per càpita. El 2024, el consum mitjà va assolir els 52 litres per persona, xifra que reflecteix el profund arrelament d’aquesta beguda en la cultura social i gastronòmica espanyola.
La cervesa forma part indissociable de les tradicions culinàries i de lleure a Espanya, des del típic aperitiu amb tapa fins les reunions familiars o entre amics. Aquesta popularitat ha propiciat un mercat altament competitiu on conviuen grans grups cervesers internacionals amb petites cerveseries artesanals que han experimentat un notable creixement en els últims anys.
No obstant, com demostra l’estudi de l’OCU, no tots els productes ofereixen la mateixa qualitat o relació qualitat-preu. Per això, aquestes anàlisis comparatives resulten de gran utilitat per orientar les decisions de compra dels consumidors espanyols, cada vegada més exigents i informats.