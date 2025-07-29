SOLIDARITAT
Crida per a més famílies d’acollida
Aquest estiu quaranta menors sahrauís participen en el programa ‘Vacances en pau’ a Ponent. Els organitzadors reclamen més ajuts per a les necessitats mèdiques dels petits
Les entitats que promouen el programa Vacances en pau, que permet a nenes i nens sahrauís passar les vacances a Lleida, busquen més famílies d’acollida i també metges de diferents especialitats amb qui establir convenis que cobreixin les necessitats sanitàries d’aquests menors. El reclam es va fer ahir a la Paeria en la recepció als menors i les famílies d’acollida, les associacions que impulsen la iniciativa a Ponent, Pirineu amb el Sàhara, Mhelfa, Lleida pels Refugiats i Sàhara Ponent. “Aquesta iniciativa reivindica que tots els menors tinguin les mateixes oportunitats visquin on visquin”, va dir l’alcalde, Fèlix Larrosa. “Els nens sahrauís no estan sols i no els oblidem”, va llegir Nerea Alonso, una de les coordinadores d’aquest projecte que va sorgir a l’Estat el 1978 i va arribar a Lleida el 2006.
Programes com aquest ofereixen als menors del Sàhara un respir davant de les condicions precàries que viuen, atenció mèdica i una finestra al món. “Aquest any hi han participat 40 menors però en podem ajudar més, les persones interessades poden contactar amb nosaltres per informar-se’n. Per ser família d’acollida tan sols necessiten ganes, una casa preparada per acollir un nen i el compromís que estiguin en contacte amb la família del menor. El 90 per cent de les famílies repeteixen”, va afegir Cristina Cristòfol, presidenta de Sàhara Ponent.
Creu Roja acull als seus casals 104 menors
Durant la pandèmia Xavi Curcó va començar a col·laborar com a voluntari a l’associació Lleida Refugiats i, amb la seua parella, l’Eva, van decidir fer el pas a ser família d’acollida. “Vaig ser voluntari de lleure al pis Haima acull que té l’associació per tenir cura dels nens que venen per intervencions mèdiques i vaig tenir clar que volia fer el pas d’acollir”, recorda. L’experiència està sent per a ells molt gratificant i animen altres que s’ho estiguin plantejant. “L’Ahmed ens dona més del que li donem nosaltres a ell. És el meu primer any d’acollida i està sent una aventura molt positiva, no hem deixat de fer res per tenir-lo a casa”, subratlla.
Un total de 104 menors de famílies que es troben en situació de vulnerabilitat participen durant aquest mes de juliol en els casals d’estiu organitzats per Creu Roja a Ponent. Els casals finalitzaran la majoria a finals d’aquest mes i hi han participat nenes i nens d’entre 6 i 16 anys.
A través de diferents activitats han desenvolupat el treball en equip, la disciplina i el desenvolupament integral de la persona. En aquests campaments han participat 30 persones voluntàries de 7 assemblees de la demarcació de Lleida: Agramunt, la Noguera, la Segarra, les Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell i Lleida.