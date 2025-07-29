PATRIMONI
Tècnics d’Aragó, al MNAC
Quatre conservadors van accedir ahir al museu per estudiar les condicions de l’art de Sixena i preparar-ne el trasllat al monestir. Van entrar per una porta alternativa i amb “certa tensió”
Un equip de quatre tècnics del Govern d’Aragó van accedir ahir al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) per estudiar al detall les mesures, el color, la textura i els ancoratges de les pintures murals de Sixena, amb l’objectiu de conèixer amb “precisió absoluta” les condicions de les pintures murals abans de procedir al trasllat al monestir oscenc en compliment d’una sentència judicial.
Segons fonts del Govern aragonès, els tècnics, liderats per la conservadora restauradora Natalia Martínez de Pisón i entre els quals hi ha membres del Laboratori de Fotogrametria de l’Escola d’Arquitectura de la Universitat de Valladolid, van accedir a les 10.50 h al museu, encara que no per la porta de les oficines, on s’havien concentrat mig centenar de persones en senyal de protesta (vegeu el desglossament). Està previst que els treballs es prolonguin fins demà.
Val a recordar que la jutge Rocío Pilar Vargas, magistrada del jutjat número 2 d’Osca, va dictar fa una setmana un termini de 7 mesos perquè el trasllat de les pintures al monestir de Sixena es fes efectiu, sense atendre a cap de les consideracions dels experts i tècnics en conservació del patrimoni que havien alertat de l’extrema fragilitat de les obres.
Amb “certa tensió”
El director general de Cultura del Govern d’Aragó, Pedro Olloqui, va explicar ahir que els primers moments dels tècnics al museu es van desenvolupar amb una “certa tensió” per la “forta vigilància” a què els havien sotmès, però també perquè els van restringir els moviments pel mateix museu. D’acord amb el Govern aragonès, les tasques són “necessàries per conèixer en detall les mesures, la textura i el color real” de les obres, i que “en facilitaran el posterior tractament”. Amb un elevador ahir es van escanejar les obres per registrar-ne les característiques.
Unes 50 persones protesten “per evitar l’espoli”
Una cinquantena de persones, convocades per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), es van concentrar ahir davant de les portes del MNAC per protestar contra la visita de tècnics d’Aragó. Entre els manifestants hi havia el president de l’ANC, Lluís Llach; l’expresidenta del Parlament i exconsellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs; els diputats de Junts al Parlament Ennatu Domingo i Francesc de Dalmases, i el president del Consell de la República, Jordi Domingo. L’ANC està disposada “a continuar amb la lluita per evitar aquest espoli”, va assegurar Llach davant de la premsa.
La plataforma Sixena Sí planteja concentrar-se davant del MNAC
La plataforma Sixena Sí va anunciar ahir l’elaboració d’un manifest que s’entregarà aquesta setmana a diverses associacions, institucions i grups polítics perquè el subscriguin. A més, “si l’actitud del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) persisteix i continua ajornant l’entrega de les pintures”, serà entregat al seu director en una concentració que es portarà a terme a les portes del museu. Així ho van explicar ahir en una roda de premsa a Saragossa, en la qual van aplaudir la interlocutòria de la magistrada del jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 d’Osca, Rocío Pilar Vargas, activant l’ordre d’execució definitiva de la sentència que obliga el MNAC a restituir les pintures romàniques de Sixena.