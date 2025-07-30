Alerta de la Guàrdia Civil: si et truquen des d’aquests números, no agafis el telèfon ni tornis la trucada
El cos policial adverteix sobre la tornada de l’'estafa de la trucada perduda', una estafa telefònica que utilitza prefixos internacionals per cobrar tarifes especials
La Guàrdia Civil ha emès una nova alerta sobre una de les estafes telefòniques més persistents a Espanya: el frau de la trucada perduda. Aquest engany consisteix a rebre trucades de números amb prefixos internacionals que pengen després de pocs tons, incitant les víctimes a tornar la trucada i generant així càrrecs per tarifes especials que beneficien econòmicament els estafadors.
Aquesta modalitat d’estafa aprofita la curiositat natural dels usuaris que, en veure una trucada perduda d’un número desconegut, especialment si és internacional, senten la necessitat de tornar la trucada per esbrinar qui intentava contactar-los. Els ciberdelinqüents utilitzen centraletes amb tarifes especials ubicades a l’estranger, obtenint un percentatge del cost de cada trucada que reben. Com més temps aconsegueixin mantenir l’usuari en línia, major serà el benefici econòmic que aconsegueixen.
La Guàrdia Civil ha intensificat les seues advertències davant de l’increment de casos detectats recentment, recordant que aquest tipus de frau telefònic és un dels més recurrents entre els mètodes utilitzats pels estafadors per obtenir diners de forma fraudulenta.
Prefixos internacionals que has d’evitar
Les autoritats han identificat diversos prefixos telefònics internacionals freqüentment utilitzats en aquest tipus d’estafes. Entre els més comuns destaquen el 355 (Albània), 225 (Costa d’Ivori), 233 (Ghana) i 234 (Nigèria). La Guàrdia Civil recomana encaridament no tornar trucades a números amb aquests prefixos, "tret que sigui algú a qui coneixes", segons precisen en els seus comunicats oficials.
Altres prefixos que també han estat detectats en operacions fraudulentes similars inclouen el 216 (Tunísia), 381 (Sèrbia) i alguns de corresponents a països del Carib i l’Àfrica. Els estafadors canvien constantment els prefixos utilitzats per dificultar la seua detecció i bloqueig per part de les operadores telefòniques i autoritats.
Com funciona el mecanisme de l’estafa
El procediment d’aquest frau és senzill però efectiu. Els estafadors realitzen trucades automatitzades a milers de números telefònics, deixant sonar el telèfon durant dos o tres tons, temps insuficient perquè l’usuari pugui contestar. Aquesta tècnica genera un registre de trucada perduda al terminal de la víctima.
En tornar la trucada, l’usuari és connectat amb una centraleta que aplica tarifes especials significativament més elevades que les d’una trucada internacional convencional. En alguns casos, la trucada pot ser dirigida a serveis de tarifació addicional que incrementen encara més el cost per minut.
Els estafadors solen fer servir diversos mètodes per prolongar la durada de la trucada una vegada establerta la connexió, com mantenir l’usuari en espera, reproduir música o sons que suggereixen que la trucada està sent transferida, o fins i tot comptar amb operadors que intenten allargar la conversa amb diversos pretextos.
Mesures de prevenció recomanades
Per evitar caure en aquest tipus de fraus, els experts en ciberseguretat i la mateixa Guàrdia Civil recomanen adoptar les següents precaucions:
- No tornar trucades a números desconeguts, especialment si tenen prefixos internacionals. Si la trucada és legítima i important, la persona tornarà a intentar contactar o deixarà un missatge.
- Activar les opcions de bloqueig de spam disponibles en la majoria dels telèfons mòbils actuals, que poden identificar i alertar sobre possibles trucades fraudulentes abans que siguin contestades.
- Consultar el número a internet abans de tornar la trucada, ja que hi ha bases de dades col·laboratives on els usuaris reporten números telefònics utilitzats per a estafes.
- Configurar restriccions de trucades internacionals en la línia telefònica a través de l’operador, especialment si no es realitzen habitualment trucades a l’estranger.
Què fer si has estat víctima de l’estafa?
En cas d’haver caigut en aquest frau, la Guàrdia Civil recomana seguir aquests passos:
1. Contactar immediatament amb la companyia telefònica per informar del succeït i sol·licitar, si és possible, el bloqueig del càrrec.
2. Presentar una denúncia formal davant de la Policia Nacional o la mateixa Guàrdia Civil, aportant tota la informació disponible, com el número de telèfon des del qual es va rebre la trucada, data i hora, i qualsevol dada rellevant que pugui ajudar en la investigació.
3. Notificar l’incident a l’Oficina de Seguretat de l’Internauta (OSI) o a l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE), contribuint així a la documentació i seguiment d’aquest tipus de fraus.
Per què aquesta estafa ressorgeix constantment?
Aquest tipus d’estafa, malgrat ser coneguda, continua sent efectiva a causa de diversos factors. D’una banda, la seua simplicitat tècnica permet implementar-la amb pocs recursos. Per un altre, la constant renovació dels números telefònics i prefixos utilitzats dificulta el seu bloqueig sistemàtic.
A més, durant períodes festius com el Nadal, els estafadors intensifiquen la seua activitat aprofitant que moltes persones esperen trucades de familiars o amics que resideixen a l’estranger, la qual cosa augmenta la probabilitat que tornin trucades a números desconeguts amb prefixos internacionals.
Les autoritats subratllen la importància de mantenir una actitud preventiva i de desconfiança davant de comunicacions inesperades, recordant que la prevenció continua sent l’eina més eficaç contra aquest tipus de fraus que, malgrat la seua aparent simplicitat, continuen causant perjudicis econòmics a milers de ciutadans cada any al nostre país.