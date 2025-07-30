BMW i Tesla, els cotxes elèctrics més vulnerables a la calor extrema, segons un estudi de Carly
Les altes temperatures disparen el risc de d'errors greus en diversos models elèctrics; la bateria, els sistemes de refrigeració i els components electrònics, els més afectats
Alguns vehicles elèctrics experimenten més problemes tècnics durant les èpoques en què les temperatures són més elevades. Segons una recent anàlisi realitzada per Carly, una aplicació especialitzada en diagnòstic automotriu, les altes temperatures poden provocar errors crítics en un elevat percentatge de cotxes elèctrics. BMW encapçala aquest rànquing amb un 73,03% de probabilitat de patir avaries greus, mentre Tesla se situa en segona posició amb un 67,43% i Audi completa el podi amb un 61,08%.
L’estudi revela que quan el termòmetre supera els 35°C, components essencials com les bateries, els sistemes de refrigeració i diversos elements electrònics resulten especialment vulnerables. Aquest fenomen afecta de manera desigual les diferents marques presents al mercat espanyol, creant una marcada divisió entre fabricants. Mentre algunes firmes prèmium mostren índexs alarmants de fallos potencials, altres com Peugeot (2,3%), Toyota (6,2%) o Mercedes-Benz (6,86%) presenten xifres significativament més baixes, la qual cosa suggereix una resistència més gran dels seus sistemes a les condicions climàtiques extremes.
Rànquing complet de marques i la seua vulnerabilitat davant de la calor
L’anàlisi de Carly ofereix una radiografia detallada de la situació actual del parc automobilístic elèctric a Espanya davant les altes temperatures. La llista completa situa a BMW al capdavant amb un alarmant 73,03% de probabilitat d'errors crítics, seguit per Tesla (67,43%), Audi (61,08%), Mini (53,85%), Škoda (45,95%), Volkswagen (44,87%), SEAT (38,66%), Hyundai (8,4%), Citroën (7,1%), Mercedes-Benz (6,86%), Toyota (6,2%) i Peugeot tancant el rànquing amb un 2,3%.
Aquestes significatives diferències entre marques poden explicar-se per diversos factors tècnics i estratègics. Segons els experts de Carly, l’experiència acumulada al sector elèctric juga un paper fonamental, així com l’antiguitat dels vehicles en circulació. Paradoxalment, algunes marques amb menor recorregut en el segment elèctric presenten taxes inferiors de fallos, possiblement a causa del menor desgast acumulat dels seus components i a la implementació de tecnologies més recents.
Components crítics i el seu comportament davant les altes temperatures
L’anàlisi aprofundeix en els elements més sensibles a la calor extrema. Les bateries representen el punt més vulnerable, ja que l’exposició prolongada a temperatures superiors a 35°C degrada acceleradament les cel·les internes, la qual cosa no només redueix l’autonomia del vehicle sinó que incrementa significativament el risc de fallos greus que podrien comprometre la seguretat.
Els sistemes de refrigeració constitueixen un altre punt crític. En condicions de calor extrema, aquests mecanismes operen constantment al límit de la seua capacitat, augmentant considerablement les possibilitats d’avaries per sobreescalfament. Finalment, els components electrònics i unitats de control (ECUs) mostren una elevada vulnerabilitat davant de les temperatures elevades, podent generar errors de funcionament que afectin l’operativitat general del vehicle.
Estratègies preventives per protegir els vehicles elèctrics a l’estiu
Davant d’aquest escenari, Carly ha publicat una sèrie de recomanacions pràctiques perquè els propietaris de vehicles elèctrics puguin minimitzar els riscos durant els mesos estivals. Aparcar sempre a l’ombra resulta fonamental per protegir tant la bateria com els sistemes electrònics del sobreescalfament, prolongant així la seua vida útil i reduint la probabilitat d'avaries inesperades.
Respecte a la càrrega, els experts aconsellen evitar recàrregues al 100% durant els dies més calorosos, ja que aquest procés genera calor addicional que pot resultar perjudicial. Així mateix, es recomana utilitzar el sistema de preclimatització mentre el vehicle roman connectat a la xarxa elèctrica, la qual cosa permet condicionar l’habitacle sense consumir energia de la bateria principal.
Una altra recomanació important consisteix a limitar l’ús de carregadors ràpids durant els períodes de calor extrema, ja que aquests sistemes generen una quantitat considerable de calor que pot accelerar el deteriorament de les bateries. Finalment, Carly emfatitza la importància de realitzar revisions preventives mitjançant escàners OBD2 abans d’emprendre viatges llargs, per detectar possibles anomalies abans que derivin en avaries greus.