Aconsegueixen una prova capaç de detectar tumors en estadis inicials amb una mostra de sang
La tècnica identifica canvis immunològics únics que podrien guiar tractaments personalitzats i millorar el pronòstic de molts tipus de càncer
Un equip d’investigadors ha aconseguit desenvolupar una prova capaç de detectar tumors sòlids en estadis inicials a partir d’una simple mostra de sang i que permetrà a més obtenir informació rellevant per triar el tractament més adequat.
Ho ha aconseguit un equip dirigit per l’investigador Gonçalo Bernardes, cap del Grup de Biología Química Traslacional del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO) i els resultats del treball s’han publicat a la revista Nature Communications.
Els mètodes actuals per diagnosticar el càncer es basen en identificar marcadors "molècules que indiquen un estat o procés determinat de l’organisme" que provenen del tumor o de proteïnes associades a ell, i aquests marcadors són més abundants quan el tumor ja s’ha desenvolupat de forma significativa, però com més avançat el tumor, més complex és trobar opcions de tractament eficaces, ha subratllat el CNIO en una nota.
Per aconseguir aquesta detecció primerenca, l’equip dirigit per l’investigador portuguès va orientar la prova no als marcadors que emet el tumor, sinó a la reacció defensiva de l’organisme davant del càncer.
Des del segle XIX es coneix que l’aparició de cèl·lules canceroses provoca canvis en el sistema immunitari, i també se sabia que aquests canvis són més intensos en les etapes més primerenques del càncer, però mai no s’havien utilitzat per al diagnòstic.
El nou estudi s’hi centra, concretament en els canvis a les proteïnes de la sang que es produeixen quan el càncer altera el sistema immunitari, ha precisat el Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques.
"El nostre enfocament ha explicat Gonçalo Bernardes s’ha mostrat particularment eficaç per detectar tumors en etapa primerenca, la qual cosa és fonamental perquè, si els detectem a temps, podem tractar molts tipus de càncer."
En plantejar aquest enfocament, l’equip va trobar un problema: la sang humana conté més de 5.000 proteïnes, la qual cosa dificulta enormement la seua anàlisi, i van utilitzar per això una anàlisi bioinformàtic i van delimitar l’objecte d’estudi a només cinc aminoàcids.
Després van sotmetre la mostra a reaccions que emeten fluorescència quan se’ls aplica llum i que van revelar la concentració exacta de cada un d’aquests aminoàcids en el plasma, i gràcies a una eina d’intel·ligència artificial basada en l’aprenentatge automàtic van identificar en aquestes concentracions patrons que podien traduir-se en senyals de diagnòstic.
Segons han explicat els investigadors a l’article, van aplicar aquesta tècnica en mostres de 170 pacients i van ser capaços d’identificar el 78 per cent dels càncers amb una taxa de zero falsos positius.
Bernardes ha destacat també que la prova és fàcil d’utilitzar, ja que només requereix una petita mostra de sang i l’ús de senzills reactius que es troben a qualsevol hospital.
Per realitzar el diagnòstic, l’equip de Bernardes, també catedràtic de la Universitat de Cambridge (Regne Unit), està desenvolupant una plataforma que analitzarà les dades.
Les mostres estudiades fins ara no pertanyien exclusivament a persones amb càncer. "És important destacar que, en analitzar les mostres de pacients amb altres malalties, hem descobert que els senyals són diferents; per exemple, els senyals immunològics d’una persona amb SARS-Covid són diferents dels senyals d’una persona amb càncer, com també ho són els senyals dels diferents tipus de càncer i, fins i tot, del càncer en les seues diferents etapes", ha assenyalat l’investigador.
I aquests senyals exclusius de cada tipus de càncer proporcionen a més una altra informació d’enorme interès per a la pràctica clínica, ja que revelen si el pacient respondrà o no a certs tractaments, pel que la prova podria utilitzar-se també per realitzar medicina de precisió a l’hora de triar els tractaments.
L’investigador reconeix que és necessari comptar amb moltes més dades per completar el desenvolupament comercial de la prova, i per a això hi ha ja dos estudis clínics en marxa al Regne Unit "finançats pel sistema nacional de salut d’aquest país" i altres assajos en marxa a diversos països, com els Estats Units i la Xina.
Una vegada desenvolupada, la plataforma es comercialitzarà previsiblement a través d’una empresa emergent establerta a Cambridge, de la que Bernardes és cofundador juntament amb altres autors, ha informat el CNIO.