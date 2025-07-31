Aquest 2025 a Lleida ha fet més calor al juny que al juliol, fet que no ha passat en 87 anys de registres
Les dades meteorològiques confirmen un gir històric en les temperatures estiuenques lleidatanes, amb un juny que supera per primera vegada al juliol en calor
Aquest estiu hi està havent un punt d'inflexió en la meteorologia de la ciutat de Lleida. Per primera vegada a la història recent, el mes de juny ha registrat temperatures mitjanes superiors a les del juliol, trencant així el patró que s'havia mantingut invariable durant els darrers 87 anys de que hi ha registres de temperatures, tal i com ha afirmat el grup ClimadeLleida. Segons les dades meteorològiques de la ciutat, recollides pel portal Meteostat, el juny ha assolit una temperatura mitjana de 26,9°C, mentre que el juliol presenta una mitjana de poc més de 26°C.
L'anomalia tèrmica d'aquest 2025 resulta especialment significativa analitzant les dades històriques. Durant l'última dècada, juliol sempre havia estat més calorós que el juny, amb diferències que oscil·laven entre 1,2°C i 4,4°C en la temperatura mitjana. El juny especialment calorós d'aquest any suposa una alteració notable dels patrons climàtics tradicionals a la capital del Segrià. Quant a les temperatures màximes, el juny va arribar als 39,3°C, mentre que el juliol ha assolit un pic de 38,7°C, confirmant aquesta inversió tèrmica.
L'evolució de les temperatures entre 2015 i 2025
Si fem una mirada retrospectiva, podem observar que aquesta situació no té precedents recents. L'any 2015, la diferència entre juliol (28°C) i juny (24,5°C) era de 3,5°C. En anys posteriors com el 2019, la distància es mantenia en 3,4°C, amb juliol arribant als 26,7°C i juny als 23,3°C. Fins i tot l'any passat, el 2024, juliol va ser 4,2°C més calorós que juny, amb mitjanes de 27,3°C i 23,1°C respectivament.
Les dades recollides durant l'última dècada mostren una tendència general a l'augment de temperatures en ambdós mesos, però mai fins ara s'havia produït aquesta inversió tèrmica.
Patró similar en la temperatura màxima
Pel que fa a pics de temperatures màximes, el patró segueix una tendència similar. Els pics de màximes del juliol normalment superen els del juny a la ciutat de Lleida, amb només tres anys en els que és a l'inrevés: el 2019, el 2022 i també el 2025.
Els dies més càlids des de fa 85 anys
Destaca també que els 50 dies que van de l’1 de juny al 20 de juliol, han estat els més càlids dels últims 85 anys a Lleida, amb un temperatura mitjana de 27,7 ºC, segons el portal ClimaDeLleida. Pel que fa a les temperatures màximes, el mes de juny va arribar als 40,3 ºC, mentre que al juliol, de moment, s’ha assolit un pic de 38,7 ºC, confirmant una inversió tèrmica.