Aquests serien els pobles més segurs de Lleida si esclatés la Tercera Guerra Mundial, segons la Intel·ligència Artificial
ChatGPT revela quins pobles de la demarcació es perfilen com a refugis ideals davant d’un conflicte global. Al contrari, adverteix que zones de Lleida hauríem d’evitar en cas d’una guerra mundial
L’escenari internacional està contínuament marcat per conflictes armats. En els últims anys destaquen el de Rússia i Ucraïna o el d’Israel i Palestina. Aquestes tensions, sumades a les amenaces nuclears d’algunes potències com Iran i decisions estratègiques de la Unió Europea, els Estats Units o la Xina, han configurat un context diplomàtic inestable.
Davant de la possibilitat d’una Tercera Guerra Mundial amb implicacions nuclears o atacs aeris, sorgeix la incògnita: hi hauria algun lloc veritablement segur? En un intent d’aproximar-nos a aquesta qüestió, hem preguntat a ChatGPT quin seria el municipi més protegit de Lleida en un escenari extrem.
En primer lloc, la IA argumenta en què criteris s’ha basat per triar les poblacions més idònies per refugiar-se. "En un escenari de conflicte global, com una Tercera Guerra Mundial, els experts coincideixen que la seguretat d’una població depèn de diversos factors clau. Entre els principals criteris es troba la llunyania respecte a objectius estratègics com bases militars, centrals elèctriques o aeroports, així com una ubicació geogràfica aïllada, preferiblement en zones muntanyoses o de difícil accés. També és crucial la proximitat a recursos naturals essencials —aigua potable, terres cultivables i boscos— que permetin una mínima autosuficiència. La baixa densitat de població redueix significativament el risc d'aldarulls socials, propagació de malalties o col·lapse de serveis. Finalment, una comunitat cohesionada, amb tradició agrícola, estructures d’autogestió i xarxes de suport local, pot oferir més garanties de supervivència i resiliència en situacions extremes."
"Elegir el poble més segur de Lleida (o de qualsevol lloc) en cas d’una Tercera Guerra Mundial depèn molt del tipus de conflicte que es produeixi (convencional, nuclear, cibernètic, etc.)", contínua ChatGPT, que a continuació ofereix diverses alternatives i argumenta els motius de la seua elecció:
- Taüll (Vall de Boí). Enclavat al Pirineu, remot i de difícil accés. Autonomia potencial per agricultura i ramaderia local. Patrimoni natural i històric (encara que això podria atreure l'atenció, no és un objectiu militar).
- Alins (Pallars Sobirà). Molt aïllat, amb accés limitat. A prop del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Poc habitat i bona disponibilitat de recursos naturals.
- Montgarri (deshabitat, només refugi i ermita). Aïllat totalment, només accessible a peu o 4x4. Sense infraestructura moderna: ideal per evitar vigilància o atacs tecnològics.
- Espot o Esterri d’Àneu. Una mica més accessibles però encara remots. Envoltats de boscos i muntanyes, amb aigua i terra cultivable.
"En cas d’una guerra de gran escala, l’autosuficiència, l’aïllament i la baixa visibilitat estratègica són claus. Els pobles de l’Alt Pirineu (Vall d’Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça) compleixen millor amb aquests requisits", conclou ChatGPT.
D’altra banda, la IA també ens adverteix dels llocs que, en cas d’un conflicte a escala mundial hauríem d’evitar. Segons anàlisis basades en factors com densitat poblacional, presència d’infraestructures crítiques, vies de comunicació i accés a recursos bàsics, determinades poblacions del territori lleidatà haurien de ser evitades en una situació de guerra total o col·lapse sistèmic.
El principal punt calent a evitar seria, segons ChatGPT, Lleida capital. "La capital provincial seria, sens dubte, un dels punts més vulnerables. La seua importància administrativa, la seua connexió amb el tren d’alta velocitat (AVE) i la seua densitat de població la converteixen en un possible objectiu d’atacs estratègics o cibernètics. A més, en un context d’escassetat o pànic social, la pressió sobre els serveis bàsics podria col·lapsar en pocs dies."
La segona àrea que ChatGPt recomana evitar en cas de conflicte és Alcarràs i el Segrià. "La forta activitat agrícola, la dependència de l’aigua i la proximitat a autovies com l’A-2 i la N-II podrien convertir aquesta zona en una àrea de tensió pel control de recursos i transport.". També insta a evitar capitals com Tàrrega i Mollerussa. "Ambdós municipis, encara que no excessivament grans, són centres logístics i agrícoles clau a la regió. La seua proximitat a xarxes ferroviàries i carreteres els fa vulnerables a interrupcions de subministrament o moviments militars. Mollerussa, a més, concentra activitat tecnològica que podria veure’s afectada en conflictes de tipus cibernètic".
Balaguer és una altra capital de comarca poc segura, segons la IA, "històricament estratègica per la seua posició a la vall del Segre, Balaguer es troba pròxima a diversos embassaments i infraestructures hidràuliques. En un conflicte on l’aigua i l’energia es convertirien en actius militars, la seua ubicació podria ser un punt sensible".
A més d’aquestes ciutats, ChatGPT assenyala zones amb risc addicional com embassaments i infraestructures crítiques, és a dir, llocs pròxims als embassaments de Rialb, Canelles o Santa Anna. "Les preses i centrals hidroelèctriques podrien ser blanc d’atacs o quedar baix control militar, amb conseqüències directes sobre el subministrament d’aigua i electricitat."