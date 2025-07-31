SEGRE

Un incendi a l’antiga piscina de Gardeny provoca una gran columna de fum a Lleida

Els bombers han rebut un avís a les 18.31, quan ja era visible una gran columna de fum negre des de bona part de la ciutat.

Albert Guerrero
Publicat per
Albert GuerreroPeriodista
Lleida

Creat:

Actualitzat:

Nou dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en per extingir un incendi al Turó de Gardeny, que afecta les instal·lacions de l’antiga piscina municipal, que porta anys abandonada i plena de residus que han cremat. Els bombers han rebut un avís a les 18.31, quan ja era visible una gran columna de fum negre des de bona part de la ciutat.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking