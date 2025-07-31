Un incendi a l’antiga piscina de Gardeny provoca una gran columna de fum a Lleida
Els bombers han rebut un avís a les 18.31, quan ja era visible una gran columna de fum negre des de bona part de la ciutat.
Nou dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en per extingir un incendi al Turó de Gardeny, que afecta les instal·lacions de l’antiga piscina municipal, que porta anys abandonada i plena de residus que han cremat. Els bombers han rebut un avís a les 18.31, quan ja era visible una gran columna de fum negre des de bona part de la ciutat.