Hisenda avisa: les transferències de Bizum seran vigilades a partir d’aquesta data
El nou Reial Decret 253/2025 elimina el límit mínim per al control fiscal de pagaments electrònics
L’Agència Tributària ha posat el focus a Bizum com a mètode de pagament entre professionals autònoms i empreses amb una mesura que entrarà en vigor el proper any. A partir de l’1 de gener de 2026, Hisenda tindrà accés complet a totes les transferències realitzades a través d’aquesta plataforma de pagaments instantanis, independentment del seu import. Aquesta decisió afecta directament un servei que l’any passat va registrar 58 milions d’operacions a Espanya per valor de 3.107 milions d’euros, i que s’ha convertit en un mètode habitual de cobrament per a molts treballadors per compte propi.
L’acabat d’aprovar Reial Decret 253/2025 estableix que l’Agència Tributària podrà controlar qualsevol moviment econòmic realitzat mitjançant Bizum sense necessitat que existeixi una quantitat mínima, com passava fins ara. Aquesta normativa suposa un canvi radical per a aquells autònoms que utilitzaven aquest sistema com a via ràpida per cobrar serveis sense la paperassa tradicional associada a altres mètodes de pagament, especialment en sectors com el petit comerç i l’hostaleria.
Com afecta aquesta mesura als autònoms espanyols?
La nova regulació fiscal respon a la detecció per part d’Hisenda d’un increment en operacions no declarades a través d’aquest sistema de pagament instantani. El que abans es considerava una "zona grisa", especialment per a cobraments de petites quantitats o de caràcter informal, passarà a ser completament sota el radar de l’administració tributària. L’objectiu és clar: combatre el frau fiscal tancant qualsevol escletxa que permeti la no declaració d’ingressos.
Aquesta mesura arriba en un moment en què Bizum s’ha consolidat com a alternativa als pagaments en efectiu i les transferències bancàries tradicionals. La seua immediatesa i facilitat d’ús l’han convertit en una opció recurrent tant per a transaccions personals com professionals, la qual cosa ha motivat les autoritats fiscals a establir mecanismes de control més estrictes.
Recomanacions per evitar sancions fiscals
Per evitar possibles inspeccions que podrien derivar en sancions econòmiques, els professionals hauran d’implementar algunes pràctiques a partir de gener de 2026:
La principal recomanació és emetre una factura per cada transacció realitzada a través de Bizum. Això implica integrar aquest mètode de pagament al sistema de facturació del negoci de manera correcta, garantint que cada moviment quedi degudament registrat i documentat.
Així mateix, resulta fonamental portar un control exhaustiu de tots els moviments realitzats mitjançant aquest servei, ja sigui per compte propi o amb el suport d’una assessoria fiscal. D’aquesta manera, no quedarà cap pagament fora de control i es podrà declarar correctament en les obligacions tributàries corresponents.
El final d’una era per als cobraments informals
La mesura suposa, a la pràctica, el final de l’era del "Bizum sense factura" que molts petits negocis i professionals havien adoptat com a manera d’agilitzar cobraments d’imports reduïts. Ara, l’administració pública busca garantir que totes les transaccions econòmiques, independentment del canal utilitzat, tributin segons correspon.
"L’era del 'Bizum i sense factura' està arribant al final", assenyalen experts en fiscalitat, que recorden que aquesta plataforma de pagaments s’havia convertit en un recurs habitual per a cobraments ràpids que no sempre quedaven reflectits en les declaracions fiscals dels professionals.
Què és Bizum i per què preocupa Hisenda?
Bizum és un sistema de pagament immediat entre particulars i empreses que permet transferir diners utilitzant únicament el número de telèfon mòbil. Creat el 2016 per la banca espanyola, ha experimentat un creixement exponencial fins convertir-se en una eina quotidiana per a milions de ciutadans.
La preocupació d’Hisenda rau en la facilitat amb què aquest sistema permet realitzar transaccions econòmiques sense deixar rastre documental tradicional. A diferència d’altres mètodes de pagament com targetes o transferències bancàries, Bizum es caracteritza per la seua immediatesa i simplicitat, el que ha facilitat que alguns professionals l’utilitzin per a cobraments informals que no sempre es declaren.
Quins límits té actualment Bizum per a operacions comercials?
Actualment, Bizum estableix certs límits en les seues operacions: un màxim de 1.000 euros per transacció entre particulars, amb un límit diari que varia segons l’entitat bancària però que sol situar-se entorn dels 2.000 euros. Per a operacions comercials, aquests límits poden ser diferents, però la nova normativa fiscal no se centra en els imports sinó en la traçabilitat de totes les operacions, independentment de la seua quantia.
Com afectarà aquesta mesura als diferents sectors professionals?
Els sectors més afectats per aquesta nova regulació seran aquells on abunden els pagaments de petites quantitats i el tracte directe amb el client: perruqueries, fisioterapeutes, entrenadors personals, professors particulars, petits comerços i establiments d’hostaleria. Aquests professionals hauran d’adaptar els seus sistemes de facturació per incloure els cobraments per Bizum de manera transparent.
El comerç minorista i l’hostaleria, on Bizum ha guanyat popularitat com a alternativa a l’efectiu, també hauran de prestar especial atenció a aquesta normativa. La immediatesa que caracteritza a aquests sectors no podrà ser excusa per obviar les obligacions fiscals associades a cada transacció.
En definitiva, la decisió d’Hisenda de vigilar totes les transferències realitzades a través de Bizum a partir de 2026 marca un punt d’inflexió en la relació entre les noves tecnologies de pagament i les obligacions tributàries. Els professionals autònoms hauran d’adaptar-se a aquest nou escenari, integrant completament aquest sistema als seus processos de facturació i comptabilitat per evitar futures complicacions amb l’Agència Tributària.