L’AEMET ho confirma: Una onada de calor arriba aquest diumenge a la Península, amb màximes de gairebé 45ºC, i durarà almenys fins dijous
Es registraran valors tèrmics més alts que els habituals per a aquesta època de l’any
Una onada de calor afectarà aquest diumenge a bona part de la Península, especialment en el centre i en la meitat sud, amb temperatures que seran molt altes tant de dia com de nit i que fregaran els 45ºC, una situació que durarà almenys fins dijous, segons l’avís especial emès aquest divendres per l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).
D’aquesta manera, rere el breu episodi d’inestabilitat que es produirà aquest divendres en el centre i quadrant sud-est peninsular, a partir d’aquest dissabte s’iniciarà un ascens lleuger a moderat de les temperatures que es generalitzarà durant els dies posteriors, donant lloc a un probable episodi d’onada de calor
La configuració sinòptica associada serà bastant estacionària, amb altes pressions atlàntiques estenent-se sobre gran part del territori i una dana posicionada a l’oest peninsular, afavorint així l’entrada d’una massa d’aire càlida i seca des del continent africà que afectarà gran part de la Península. Aquest fet, unit a l’elevada insolació de l’època, farà que es registrin valors tèrmics més alts que els habituals per a aquesta època de l’any.
El portaveu d’AEMET, Rubén del Campo, ha precisat que "és probable" que continuï la calor intensa en els dies següents a aquesta onada de calor a moltes zones del país. En concret, durant l’episodi, se superaran els 42ºC a les valls de la Guadiana i del Guadalquivir i no baixarà de 23-25ºC en punts de la Mediterrània, així com zona centre i meitat sud.
Per dies, ha explicat que aquest divendres hi haurà una inestabilització de l’atmosfera el que donarà lloc a la formació de tempestes a partir del migdia, que podrà ser localment fort i estar acompanyades de ratxes molt intenses de vent, també de granís, especialment a la Comunitat de Madrid, a Castella-la Manxa, la Comunitat Valenciana, Andalusia Oriental i Catalunya.
Per a dissabte, encara hi haurà alguna cosa d’inestabilitat i es formaran de nou tempestes en àrees muntanyoses del centre i del nord-est de la Península, sobretot al Pirineu català, que podran estendre’s a zones veïnes. Localment, aquestes tempestes podran ser d’intensitat forta, encara que seran menys freqüents que divendres.
En la resta del país, es preveuen cel seré i temperatures en ascens a Galícia i al sud de la Península. Pontevedra i Ourense rondaran els 36ºC de màxima, mentre que Sevilla, Còrdova i Badajoz arribaran a 40ºC, informa Del Camp.
Diumenge hi haurà una pujada generalitzada de les temperatures i la calor serà molt intensa. El portaveu ha assenyalat que es preveu que comencin a superar-se els llindars de l’onada de calor ja que s’arribaran als 38ºC al sud de Galícia i en bona part del centre i sud de la Península. A les valls de la Guadiana i Guadalquivir, ciutats com Badajoz, Còrdova i Sevilla assoliran temperatures d’entre 42-44ºC.
D’altra banda, la pujada de les temperatures continuarà dilluns i s’estendran de forma més significativa a l’interior de la façana cantàbrica, on podrien ser localment notables. Durant aquesta jornada, els valors propers a 40ºC es registraran de nou entorn de les principals depressions de la meitat sud peninsular, estenent-se aquest dia també a la conca baixa del Miño, i sent molt probable que se superin els 42ºC en l’entorn de la Guadiana i el Guadalquivir.
S’espera un ambient molt calorós des de primeres hores i hi haurà punts de la Mediterrània, Andalusia i Extremadura en els quals no baixarà de 24ºC, com en València, Sevilla, Màlaga, Cadis o Càceres.
De cara a la tarda se superaran els 40ºC a Extremadura, oest de Castella-la Manxa i Andalusia, però també al sud de Galícia, com en Ourense, es podria rondar els 42ºC. A Còrdova i Badajoz fins i tot es podria assolir els 33-44ºC. A més, s’espera una calor intensa al nord també i ciutats com Burgos, Sòria, Palència, Logronyo, Pamplona o Saragossa tindran màximes de 35-37ºC.
Dimarts s’espera que sigui el dia més càlid de l’episodi
El portaveu de l’AEMET preveu que dimarts, encara que és probable que es produeixi un descens notable dels termòmetres al Cantàbric, podrien pujar una mica més les temperatures a la major part de la Península per la qual cosa, com ha indicat, "ara per ara, el dimarts 5 d’agost seria el dia més calorós de l’episodi".
D’aquesta manera, tret d’en el nord de Galícia i comunitats cantàbriques, on les màximes seran entorn de 25-30ºC, a la major part de la Península se superaran els 38ºC i els 40ºC al sud de Galícia, zones del nord-est, a la zona centre i meitat sud.
En aquest sentit, Ourense, Lleida o Madrid estaran entorn dels 40ºC, igual com Salamanca, Càceres o Albacete. Mentrestant, a Badajoz o Còrdova es podria rondar els 44ºC, després d’una matinada de dimarts en què en punts de la Mediterrània, centre i meitat sud, no haurà baixat de 24-25ºC.
A partir de dimecres "augmenta la incertesa en el pronòstic", segons AEMET que afegeix que l’escenari més probable és que les temperatures tornin a ascendir de forma significativa en punts del terç nord peninsular, mentre que a la resta de la Península es produirien lleugeres variacions mantenint-se els valors anormalment càlids per a l’època, per la qual cosa la durada de l’onada de calor es podria estendre fins almenys dijous 7.
De qualsevol manera, Del Camp ha afirmat que continuarà sent "una jornada molt calorosa" i podran superar-se els 40-42ºC en punts del centre i en zones més àmplies de la meitat sud, on continuarà la calor molt intensa.
Així mateix, s’espera que des de dijous aquesta calor s’intensifiqui en les comunitats cantàbriques i ha puntualitzat que "potser" de cara a divendres vinent i a la fi de setmana hi hagi un descens una mica més notable de les temperatures. En qualsevol cas, ha reiterat que "tot i que encara hi hauria una calor intensa, no serien valors tan extrems".
Al llarg de la setmana, amb aquest ambient tan càlid, propiciat en part per una massa d’aire africà molt càlid i també per la presència de cel seré, s’esperen poques pluges. A mitjans de setmana podrien formar-se algunes tempestes en zones de muntanya, però "en general i en principi de poca importància", segons explica el portaveu d’AEMET.
En el cas de les Canàries, la propera setmana també pujaran les temperatures, no tant com per "parlar a priori d’onada de calor", però se superaran els 32-34ºC en àmplies zones de les illes, especialment en les mitjanies orientades al sud, ha finalitzat Del Camp.