La Policia alerta sobre com actuar davant de la nova estafa del bitllet de 50 euros al parabrisa del cotxe
La Policia adverteix sobre una modalitat de robatori que a l’estiu, amb l’augment de desplaçaments, aconsegueix més víctimes que mai
La Policia Nacional ha emès una advertència sobre una estafa que està afectant diversos conductors aquest estiu. El mètode, conegut com “l’estafa del bitllet de 50 euros”, consisteix a col·locar un bitllet fals al parabrisa d’un vehicle per atreure l’atenció del conductor. L’objectiu dels delinqüents és que la persona baixi del cotxe per recollir els diners i, en aquell moment, procedir al robatori d’objectes de l’interior del vehicle o fins i tot del mateix cotxe.
Aquesta tècnica d’engany es basa en una estratègia psicològica molt efectiva, en generar una falsa sensació de sort o benefici inesperat. Encara que es tracta d’un mètode tradicional, la seua incidència ha augmentat recentment, la qual cosa ha portat les autoritats a iniciar campanyes de prevenció i conscienciació.
Com actuen els estafadors?
Els fraus solen produir-se en aparcaments poc transitats o en zones amb escassa il·luminació, on els lladres poden operar amb menor risc de ser vistos. Una vegada que el conductor s’atura i troba el bitllet al parabrisa, la reacció comuna és sortir del cotxe per recollir-lo. És en aquell instant quan els delinqüents aprofiten per actuar.
En molts casos, les víctimes deixen les claus posades o el cotxe encès, facilitant el robatori. També és habitual que els estafadors operin en grup: mentre un distreu, un altre sostreu objectes de l’interior o fins i tot arranca el vehicle.
Recomanacions per evitar ser víctima
Les autoritats han emès una sèrie de pautes clares davant de l’aparició d’aquesta estafa. Si es detecta un bitllet al parabrisa:
- No baixar del vehicle en aquell moment.
- Desplaçar-se a una zona freqüentada o il·luminada abans de sortir del cotxe.
- No deixar mai el cotxe obert ni amb les claus posades, ni tan sols en parades breus.
- Avisar a la Policia en cas de trobar un element sospitós al vehicle.
- No retirar-se mai cap a la part davantera del cotxe si es decideix baixar, ja que és una zona exposada a possibles maniobres delictives.
Per què està creixent aquesta estafa?
Encara que els fraus digitals dominen el panorama delictiu el 2025, les estafes tradicionals continuen sent altament efectives. Els delinqüents estan recuperant mètodes clàssics que combinen senzillesa i engany psicològic. Un dels factors que expliquen la seua eficàcia és que moltes persones han relaxat les seues mesures de precaució al món físic, centrant-se gairebé exclusivament en amenaces online.
Aquest tipus de frau també es dirigeix freqüentment a persones grans o poc familiaritzades amb tècniques de prevenció, aprofitant la seua vulnerabilitat.
Què fer si detectes un intent
Fins i tot si no s’ha produït el robatori, és important comunicar qualsevol intent o comportament sospitós a la Policia Nacional. Aquestes denúncies permeten elaborar mapes d’incidència i detectar patrons d’actuació que ajuden en les investigacions policials.
La prevenció i la col·laboració ciutadana són claus per combatre aquest tipus de delictes. Actuar amb cautela davant de situacions inusuals i seguir les recomanacions de seguretat pot evitar grans perjudicis.
Les bandes organitzades després d’aquests fraus
Les investigacions revelen que darrere d’aquestes estafes solen trobar-se grups organitzats, amb rols ben definits: uns vigilen, d’altres col·loquen els esquers i d’altres executen el robatori. Aquesta coordinació els permet actuar ràpidament i minimitzar el risc de ser descoberts.
Els cotxes de gamma mitjana o alta, o aquells que tenen objectes visibles a l’interior, són els preferits per aquests delinqüents. També seleccionen moments del dia amb menor afluència de persones o vigilància policial, com a primeres hores del matí o últimes de la tarda.