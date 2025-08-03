PATRIMONI
Els Vilars d’Arbeca, ‘on fire’
La Nit del Foc homenatja la fortalesa ibera amb música, espectacles, foc, pirotècnia i parades de proximitat. L’organització destaca la “familiaritat” de la jornada
Concerts de música i espectacles de teatre, foc i pirotècnia combinats amb parades de productes de km 0 en un escenari històric de la demarcació lleidatana. Això és el que va oferir ahir la programació de la Nit del Foc, Memorial Carme Giné i Bernat, que va celebrar una nova edició en l’excepcional conjunt arqueològic dels Vilars d’Arbeca, un dels jaciments ibers més ben conservats d’Europa, datat del segle VIII aC. “Aquesta és una jornada molt familiar, popular i amb participants de proximitat que sempre atreu molta gent”, va valorar Josep Pau, president de l’Associació Amics dels Vilars, que va organitzar la vetllada.
El recinte històric va obrir les portes a les 19.30 h amb un mercat d’artesania i aliments de proximitat.
Activitats
Per començar a encendre la metxa a la nit, el grup local La Cremallera Teatre va oferir l’espectacle Explosive, que va fer les delícies de petits i adults. Els van agafar el relleu Els Grallers de La Revolta, que van animar els visitants amb la seua actuació musical.
Més tard va tenir lloc el sopar popular juntament amb el concert del grup local Pork Chop Boys. L’essència de la jornada arribaria a partir de les 23.00 hores amb l’espectacle de foc a càrrec dels Diables Calents i Cornuts d’Arbeca, que van il·luminar la fortalesa ibera amb la seua pirotècnia, mentre el públic gaudia des del perímetre. I, finalment, va tenir lloc un dels moments més esperats de la nit amb el castell de focs. La present edició es preveia tancar a partir de la mitjanit amb el concert del grup lleidatà Contiguo.