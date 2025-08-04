Així és l’espectacular tirolina de 200 metres de longitud que sobrevola el Pirineu de Lleida
La nova atracció permet descensos individuals o en parella amb vistes panoràmiques
L’estació de Boí Taüll ha inaugurat una nova tirolina aquest estiu com a part de l’estratègia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per desestacionalitzar l’activitat a les estacions de muntanya. Amb una longitud de 200 metres, aquesta infraestructura s’ha convertit ràpidament en un dels principals atractius turístics de la zona, permetent als visitants disfrutar d’una experiència única sobrevolant el paisatge del Pirineu català.
L’equipament, que va obrir les seues portes dissabte passat, forma part d’un projecte més ambiciós que inclourà una segona tirolina d’un quilòmetre de longitud prevista per a l’estiu de 2026. L’actual instal·lació permet descensos tant individuals com en parelles, oferint diferents posicions per a disfrutar de l’experiència: assegut o en posició horitzontal per als qui busquen maximitzar la sensació de vol.
"Volem millorar l’oferta d’activitats i la nova tirolina pensem que és un element atractiu pensada per al públic familiar", ha declarat Carles Ruiz, president de FGC, durant la presentació oficial d’aquesta nova atracció. L’alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, també ha mostrat el seu suport a la iniciativa, destacant la col·laboració de l’Ajuntament en el condicionament de l’entorn per fer més agradable tant la sortida com l’arribada de la tirolina.
Característiques tècniques i experiència per als visitants
La tirolina parteix des de la terrassa ubicada en la base de l’estació, a 2.053 metres d’altitud, i descendeix fins els 2.036 metres amb un desnivell de 17 metres. El sistema compta amb un doble carro de baixada que permet realitzar descensos simultanis, convertint-la en una activitat ideal per a disfrutar en parella o amb amics. Durant el trajecte, els usuaris poden contemplar unes vistes panoràmiques impressionants de la Vall de Boí.
L’activitat està oberta a un ampli rang de públics, des de nens (a partir de 40 kg) fins adults (amb un màxim de 100 kg). No es requereix experiència prèvia, ja que el personal qualificat proporciona totes les instruccions necessàries i l’equipament de seguretat homologat per garantir una experiència segura. A més, l’activitat inclou una assegurança d’accidents per a total tranquil·litat dels participants.
Una aposta pel turisme de muntanya durant tot l’any
L’obertura d’aquesta tirolina s’emmarca dins d’una estratègia més àmplia de FGC per generar ocupació i incentivar el turisme durant tots els dies de l’any a les estacions de muntanya que gestiona. Boí Taüll manté les seues portes obertes aquest estiu fins el 31 d’agost de 2025, oferint una variada gamma d’activitats a més de la tirolina.
Entre les novetats d’aquesta temporada destaca també l’obertura del telecadira Vaques, que ofereix un trajecte de 20 minuts per accedir a un nou mirador situat en el Pic de la Pala de Ginebrell, a 2.310 metres d’altitud. Des d’aquest punt, els visitants poden disfrutar de vistes panoràmiques excepcionals dels pics circumdants, incloent els Besiberris o la Punta Alta de Comalesbienes, que superen els 3.000 metres, així com l’Aneto, el pic més alt del Pirineu.
L’oferta d’activitats es completa amb sessions d’observació astronòmica programades per als dies 1 i 16 d’agost de 2025, organitzades en col·laboració amb el Parc Nacional i el Parc Astronòmic del Montsec. Els amants del senderisme i la bicicleta també trobaran rutes guiades adaptades a tots els nivells d’experiència. Per als més petits, l’estació ha habilitat un circuit de motos elèctriques que està resultant molt popular entre les famílies.