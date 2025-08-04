Alerta alimentària per salmonel·la en fuets de tres marques venudes a Catalunya
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària ha identificat productes de tres marques diferents distribuïts arreu de Catalunya i la resta de l'Estat
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha emès una alerta sanitària després de detectar la presència de salmonel·la a determinats lots de fuets de tres marques diferents que han estat distribuïts per tot Catalunya i la resta de l'Estat. Aquesta situació ha provocat la retirada immediata dels productes afectats dels establiments comercials i la recomanació als consumidors de no ingerir aquests embotits si els han adquirit recentment.
Segons el comunicat oficial, els productes contaminats corresponen al fuet extra de la marca Can Duran (lots 252534428 i 252534428), el fuet extra La Tabla (lots 252534427 i 252534428) i el fuet qualitat extra d’Origin du Gout (lot 252534427). La distribució d’aquests productes no s’ha limitat únicament a Catalunya, sinó que també han arribat a Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Cantàbria, Comunitat Valenciana i Madrid, sense descartar que puguin haver assolit altres comunitats autònomes del territori espanyol.
L’alerta transcendeix l’àmbit nacional, ja que els fuets contaminats també han estat distribuïts a França, Portugal i Andorra, la qual cosa ha portat a una coordinació internacional per controlar aquesta alerta alimentària. Les autoritats sanitàries estan treballant conjuntament per assegurar que tots els productes afectats siguin retirats del mercat l’abans possible, minimitzant així el risc per a la salut pública.
Recomanacions davant del consum de productes contaminats
L’AESAN ha estat clara en les seues recomanacions: qualsevol persona que hagi adquirit algun d’aquests productes s’ha d’abstenir de consumir-los. Tanmateix, en cas d’haver-los ingerit i presentar símptomes compatibles amb una infecció per salmonel·la, com a diarrea o vòmits acompanyats de febre i mal de cap, s’aconsella anar immediatament a un centre de salut per rebre l’atenció mèdica adequada.
Diverses cadenes de supermercats ja han pres mesures. Per exemple, Bonpreu Esclat ha informat els seus clients sobre l’alerta alimentària i ha ofert el reembors de l’import a aquells que hagin comprat els productes afectats. A més, han procedit a retirar tots els lots contaminats de les seues prestatgeries per evitar noves vendes d’aquests articles potencialment perillosos per a la salut.
Aquesta no és la primera vegada que es produeix una alerta d’aquest tipus relacionada amb el fuet. A finals de juny de 2024, l’AESAN ja va emetre una altra alerta alimentària que afectava tres marques diferents d’aquest popular embotit català, la qual cosa indica que els controls de qualitat a la producció d’embotits continuen sent un aspecte fonamental per garantir la seguretat alimentària.
Què és la salmonel·la i quins riscos implica?
La salmonel·la és un bacteri que pot causar una infecció coneguda com a salmonel·losi. Aquesta malaltia afecta principalment el sistema digestiu i pot provocar símptomes com a diarrea, febre, dolors abdominals i vòmits. En la majoria dels casos, els símptomes apareixen entre 12 i 72 hores després de la ingestió de l’aliment contaminat i poden durar entre 4 i 7 dies.
Encara que generalment es tracta d’una malaltia que es resol sense tractament específic, en determinats grups de risc com nens petits, ancians o persones amb el sistema immunològic compromès, pot derivar en complicacions més greus que requereixin hospitalització. Per això, és fonamental extremar les precaucions davant d’alertes sanitàries com l’actual, seguint sempre les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Els aliments més freqüentment associats a la salmonel·losi són els d’origen animal, especialment carns, ous i productes lactis no pasteuritzats. En el cas dels embotits com el fuet, la contaminació pot produir-se durant el procés d’elaboració si no es mantenen les adequades condicions higienicosanitàries, o bé per una inadequada manipulació o conservació del producte una vegada elaborat.
Com actuar davant d’una alerta alimentària?
Davant d’una alerta alimentària com la que afecta aquests lots de fuet, els consumidors han de seguir una sèrie de pautes per protegir la seua salut. En primer lloc, verificar si els productes que tenen a casa corresponen als lots afectats, consultant l’etiquetatge on apareix clarament identificat el número de lot i la data de caducitat.
En cas de tenir algun dels productes assenyalats en l’alerta, el recomanable és no consumir-lo i tornar-lo al punt de venda on va ser adquirit per sol·licitar el seu reembors. Els establiments comercials estan obligats a acceptar aquestes devolucions quan es tracta de productes afectats per alertes oficials de seguretat alimentària, com és el cas.
Si ja s’ha consumit el producte i no s’han presentat símptomes, no és necessari prendre mesures especials més enllà d’estar atents a la possible aparició de signes d’infecció. Tanmateix, davant de la presència de qualsevol símptoma compatible amb salmonel·losi, és fonamental anar a un centre sanitari i informar sobre el consum de l’aliment potencialment contaminat per facilitar el diagnòstic i tractament adequats.