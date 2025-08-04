Lleida es converteix en la capital de les smash burger: busquen la millor de la ciutat
Del 7 al 17 d’agost, el festival gastronòmic més gran de l’any s’estrena a la ciutat amb una innovadora porposta que està revolucionant el sector hoteler
The Champions Burger arriba per primera vegada a Lleida amb la seua edició Smash, el primer campionat nacional d’hamburgueses smash, que recorrerà més de 10 ciutats espanyoles buscant la millor proposta elaborada amb aquesta tècnica culinària que està fent furor. Entre el 7 i el 17 d’agost de 2025, Lleida es convertirà en la vuitena parada d’aquesta ruta gastronòmica que està transformant per complet el panorama de les hamburgueses en Espanya.
El recinte firal de Les Firetes acollirà els food trucks de The Champions Burger, considerat el festival gastronòmic més important de l’any, que ara presenta aquest innovador format com a resposta a la creixent demanda de smash burgers. Aquesta tècnica, que consisteix a aixafar la carn sobre la planxa calenta formant un disc fi, crea un exterior cruixent i caramel·litzat mentre manté un interior sucós, potenciant tots els sabors.
Prop de 20 hamburgueseries gurmet procedents de diferents punts d’Espanya participaran durant onze dies en aquest certamen. Entre elles, destaquen quatre establiments catalans que intentaran conquerir el públic lleidatà amb les seues creatives propostes. Cada restaurant presentarà receptes exclusives elaborades específicament per a aquest campionat, demostrant per què la smash burger s’ha convertit a la nova estrella de l’univers gurmet.
Un esdeveniment gastronòmic amb figures de renom
El festival no només reunirà a les millors hamburgueseries del panorama nacional, sinó que també comptarà amb un espai exclusiu per a reconegudes figures de la gastronomia que presentaran les seues pròpies creacions, encara que fos de competició. Entre els participants destacats es troba Gottan Grill, guardonat amb els títols de "Millor hamburguesa d’Espanya" i "Millor hamburguesa d’Europa" el 2024; Faakin Smash, la innovadora proposada del popular youtuber Joe Burger; i Cheecks’s, especialitzada en hamburgueses de pollastre fregit.
Per complementar l’oferta gastronòmica, també hi haurà el food truck de Ybarra Truck amb les seues patates fregides, mentre que els amants de les postres podran disfrutar de dos opcions dolces: Sandgüix, amb els seus pals de gelat de diversos sabors, i Pastissos Domi.
Un èxit consolidat a tot Espanya
Després del rotund èxit aconseguit l’any passat, quan més de 140.000 persones van assistir a l’única edició Smash de The Champions Burger celebrada a Màlaga, els organitzadors han decidit ampliar significativament el nombre de ciutats per satisfer la creixent demanda. Actualment, l’esdeveniment es troba a Badalona, on romandrà fins el 3 d’agost, i ja ha visitat Mallorca, Castelló, Granada, Jaén, Sevilla i Alacant, reunint més de 500.000 assistents en total i consolidant aquest innovador concepte culinari.
Després del seu pas per Lleida, la següent parada del campionat s’anunciarà pròximament, mantenint l’expectació entre els aficionats a la gastronomia de carrer de qualitat.
El públic com a jurat de la competició
Una de les característiques més destacades d’aquest festival és el protagonisme que adquireixen els mateixos assistents com a jurat de la competició. Els visitants tindran l’oportunitat de degustar les diferents propostes i votar per la seua favorita mitjançant un senzill sistema: després de provar l’hamburguesa, només hauran d’escanejar el codi QR impresa al tiquet que reben en realitzar la seua comanda i valorar-la segons criteris com el pa, la carn, la combinació d’ingredients, la presentació i l’originalitat.
A finals de 2025, a l’última ciutat que visiti The Champions Burger, es donaran a conèixer les 20 hamburgueseries que hagin obtingut el major nombre de vots durant tot el certamen. Aquestes seran les que competiran pel cobejat títol de "Millor smash burger" d’Espanya, un reconeixement que pot transformar per complet el futur de qualsevol establiment hoteler.
Compromís amb la sostenibilitat
The Champions Burger Smash Edition manté el seu ferm compromís amb les pràctiques sostenibles i el respecte al medi ambient. A cada ciutat on se celebra l’esdeveniment, els organitzadors instal·len contenidors específics per al reciclatge de vasos reutilitzables, reduint significativament la generació de residus i fomentant la consciència ecològica entre tots els assistents.
Què són les smash burgers?
Les smash burgers representen una revolució al món de les hamburgueses. A diferència de les preparacions tradicionals, aquesta tècnica consisteix a aixafar la carn contra la planxa calenta, formant un disc fi que es cuina ràpidament. El resultat és una hamburguesa amb una textura única: cruixent i caramel·litzada per fora, però increïblement sucosa al seu interior.
Aquesta tècnica, originària dels Estats Units però que ha guanyat popularitat mundial en els últims anys, permet maximitzar la reacció de Maillard, responsable dels sabors torrats i del característic color daurat. El menor temps de cocció també contribueix a mantenir els sucs naturals de la carn, oferint una experiència gastronòmica més intensa.
The Champions Burger: vuit anys marcant tendència
The Champions Burger va nàixer fa vuit anys com el primer campionat nacional dedicat exclusivament al món de les hamburgueses. Des d’aleshores, s’ha convertit en el festival gastronòmic més gran d’Espanya, sent l’únic que reuneix en un mateix recinte a les millors hamburgueseries del país.
Aquest festival, que busca reconèixer a la "Millor hamburguesa" cada any, ha impulsat l’obertura de nombrosos establiments especialitzats, elevant considerablement la qualitat, creativitat i diversitat d’un producte que ha passat de ser menjar ràpid a convertir-se en tota una experiència gurmet. Després de l’excel·lent acollida d’aquest format, que el 2025 recorrerà més de 40 ciutats, The Champions Burger presenta ara la seua Smash Edition, amb la qual busca consolidar-se també al creixent món de les hamburgueses smash i continuar marcant tendència al sector hoteler espanyol.