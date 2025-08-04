SEGRE

COL·LECTIUS

Els senegalesos divulguen la festa del Magal de Touba

Està prevista el dia 13 als Mangraners

Participants ahir en la marxa de divulgació de la festa del Magal de Touba. - GERARD HOYAS

Participants ahir en la marxa de divulgació de la festa del Magal de Touba. - GERARD HOYAS

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La comunitat senegalesa de Lleida va sortir ahir a la tarda al carrer i va participar en una marxa amb càntics per la rambla Ferran per divulgar la festa del Magal de Touba, un “dia de gràcia” i d’homenatge a l’obra de Cheikh Ahmadou Bamba, que va ser un defensor de la pau musulmà.

Un portaveu del col·lectiu va explicar que aquesta festa se celebra a nivell internacional i que a la ciutat de Lleida està prevista el pròxim dia 13 al pavelló dels Mangraners, on durant tot el dia celebraran activitats i compartiran la seua cultura i gastronomia. Va afirmar que segueixen els ensenyaments del seu “mestre” Cheikh Ahmadou Bamba, que advoca per “promoure la pau per a una bona convivència”. Va afegir que esperen l’assistència d’entre sis-centes i set-centes persones.

A més de promocionar la celebració, el portaveu del col·lectiu va indicar que la marxa d’ahir per Ferran també tenia per objectiu donar-se a conèixer entre la ciutadania.

Tots els anys, prop de tres milions de persones provinents d’arreu del món viatgen a la ciutat santa de Touba al Senegal per celebrar el Magal, el “dia de gràcia”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking