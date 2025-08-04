COL·LECTIUS
Els senegalesos divulguen la festa del Magal de Touba
Està prevista el dia 13 als Mangraners
La comunitat senegalesa de Lleida va sortir ahir a la tarda al carrer i va participar en una marxa amb càntics per la rambla Ferran per divulgar la festa del Magal de Touba, un “dia de gràcia” i d’homenatge a l’obra de Cheikh Ahmadou Bamba, que va ser un defensor de la pau musulmà.
Un portaveu del col·lectiu va explicar que aquesta festa se celebra a nivell internacional i que a la ciutat de Lleida està prevista el pròxim dia 13 al pavelló dels Mangraners, on durant tot el dia celebraran activitats i compartiran la seua cultura i gastronomia. Va afirmar que segueixen els ensenyaments del seu “mestre” Cheikh Ahmadou Bamba, que advoca per “promoure la pau per a una bona convivència”. Va afegir que esperen l’assistència d’entre sis-centes i set-centes persones.
A més de promocionar la celebració, el portaveu del col·lectiu va indicar que la marxa d’ahir per Ferran també tenia per objectiu donar-se a conèixer entre la ciutadania.
Tots els anys, prop de tres milions de persones provinents d’arreu del món viatgen a la ciutat santa de Touba al Senegal per celebrar el Magal, el “dia de gràcia”.