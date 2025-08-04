TURISME
Escape room entre bales de palla: s’estrena la cinquena temporada del laberint de palla d’un poble de Lleida
Sant Ramon estrena la cinquena temporada del Laberint de Palla, que busca promocionar aquesta zona rural. Per al primer cap de setmana ja hi ha 130 persones inscrites i esperen 2.000 visitants
El Laberint de Palla de Sant Ramon va obrir dissabte la cinquena temporada amb 130 inscrits per al cap de setmana i amb la previsió d’arribar als 2.000 visitants. Laura Marbà i Emma Pons, de l’associació La Mansa –que impulsa aquesta activitat turística–, van explicar que “cada any canviem el recorregut i la família de la qual s’ha de completar l’arbre genealògic, que en aquesta ocasió és la família de forners (Panarra)”. També van recordar que aquesta proposta “va nàixer arran de la pandèmia en un moment en què hi havia moltes restriccions i poca oferta de lleure a les zones rurals”. Marbà i Pons es van quedar “sorpreses” per la bona acollida de la iniciativa des de la primera edició. A partir de llavors van crear una pàgina web i van promocionar més el Laberint de Palla, que ja s’ha convertit en visita obligada de l’estiu a la Segarra.
Un dels primers grups que van estrenar el cinquè Laberint de Palla de Sant Ramon va ser la família d’Eugènia Montfort, natural d’un municipi del Baix Llobregat i amb casa a Collfred (Artesa de Segre), on passen uns dies, va afirmar que “hem vingut amb l’expectativa molt alta”. Joaquín Mateo, de la mateixa família, va comentar que “en un moment m’he perdut” però “al final hem pogut trobar tots els personatges i completar l’enigma”. Mateo va dir que “té una dificultat mitjana” encara que va recomanar “fer-ho en grup”. Aquesta família havia visitat anteriorment dos laberints de panís.
El Laberint de Palla està format per 400 bales de palla i els participants han de resoldre un enigma en menys de 30 minuts. Als passadissos han de trobar els retrats dels 15 personatges que inclouen pistes per saber si es tracta de l’avi, la tia, l’hereu o la pubilla. El Raimon, la Marga, la Dolça o el Farina són alguns dels protagonistes d’aquesta trama.
Obert de dijous a diumenge fins al pròxim 14 de setembre
El laberint estarà obert fins al 14 de setembre, de dijous a diumenge de 18.00 a 22.00 hores. L’última setmana d’agost funcionarà del 26 al 29. Els dies 30 i 31 d’agost estarà tancat. A partir de les 21.00 hores, és imprescindible portar frontal o llanterna. L’entrada té un cost de 5 euros per persona, excepte per als menors de cinc anys que és gratuïta. Des de l’organització es recomana que els equips siguin d’entre dos i vuit persones, encara que poden ser de màxim vint persones. Per participar és necessari realitzar reserva prèvia a través del lloc web www.laberintdepalla.cat.