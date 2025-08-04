L’'efecte Sixena' dispara les visites al MNAC al juliol
El museu rep més de 40.000 visitants, 2.000 més que fa un any, enmig de la polèmica pel trasllat de les pintures al monestir aragonès
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) ha registrat al juliol un notable repunt de visitants, coincidint amb el procés judicial del trasllat de les pintures exposades a Barcelona al monestir de Sixena, a l’Aragó.
Concretament, més de 40.000 persones han visitat el museu, la qual cosa implica un increment de 2.000 visitants en relació amb el mateix període de l’any passat. Aquest augment en l’afluència de públic està relacionat en bona mesura amb el conflicte entorn de les obres de Sixena, que han concentrat l’atenció pública i mediàtica.
Recentment, tècnics del govern d’Aragó van inspeccionar les pintures per avaluar el seu estat de conservació i prendre mostres. Aquest moviment s’emmarca en la decisió judicial emesa per la jutgessa d’Osca, que va donar un termini de set mesos al MNAC per procedir al trasllat de les obres a l’Aragó.
Malgrat les veus d’experts en patrimoni que adverteixen sobre l’extrema fragilitat de les peces i el risc que suposa manipular-les, la interlocutòria judicial reconeix la complexitat de l’operació i permet al MNAC presentar un cronograma propi per executar l’ordre.