El tren turístic més alt d’Europa que ofereix grans vistes i és visitat per milers de turistes és a només tres hores de Lleida
Un recorregut inoblidable a 2.000 metres d’altitud als Pirineu Atlàntics
El Tren d’Artouste, considerat oficialment el ferrocarril turístic més elevat d’Europa, ofereix als visitants una experiència única a 2.000 metres sobre el nivell del mar en ple cor del Pirineu Atlàntic. Aquest emblemàtic recorregut de 55 minuts culmina al cristal·lí Llac d’Artouste, de manera que proporciona unes vistes panoràmiques que atreuen cada any a milers de turistes procedents tant d’Espanya com de França i altres països europeus.
Per disfrutar d’aquesta meravella ferroviària, els viatgers han d'agafar primer un telefèric durant aproximadament 15 minuts fins arribar a l’estació principal. Una vegada finalitzat el trajecte amb tren, els visitants realitzen una caminada d’uns 15 minuts per assolir l’espectacular llac. L’experiència està disponible entre maig i octubre.
Una característica distintiva d’aquest tren turístic és la seua política pet-friendly, permetent als viatgers portar les seues mascotes a bord, encara que convé assenyalar que en les rutes de senderisme circumdants no s’autoritza el pas d’animals. Aquest detall fa que el Tren d’Artouste sigui una opció ideal per a famílies que busquen disfrutar de la naturalesa pirinenca sense haver de deixar els seus companys de quatre potes a casa.
Un segle d’història a les altures dels Pirineus
Enclavat a la impressionant Vall d’Ossau a la regió de Bearn, aquest peculiar ferrocarril permet als turistes endinsar-se en paisatges muntanyosos d’extraordinària bellesa. La composició actual consta de sis vagons amb capacitat per a 12 passatgers cada un, sumant un total de 72 places disponibles per viatge. El recorregut complet inclou 10 quilòmetres de vies que serpentegen entre muntanyes i valls, des d'on es pot disfrutar de vistes privilegiades.
Segons informació oficial d’Artouste Laruns, aquest tren no representa únicament un mitjà de transport pintoresc, sinó també una oportunitat excepcional per descobrir la flora i fauna autòctones. Durant el trajecte, és habitual observar marmotes en el seu hàbitat natural i albirar aus rapinyaires com voltors o majestuoses àguiles reials sobrevolant els pics circumdants.
La història d’aquest peculiar ferrocarril es remunta a 1921, quan va ser inaugurat amb un propòsit ben diferent al turístic. Inicialment, la seua funció era purament industrial, servint com a infraestructura essencial per a la construcció de la presa homònima. Més de 2.000 treballadors van utilitzar aquest sistema ferroviari per transportar tones de materials a gairebé 2.000 metres d’altitud, un desafiament logístic considerable per a l’època.
Per facilitar aquestes complexes operacions, es va construir un telefèric i es va excavar un túnel de 318 metres a través de la muntanya. Una vegada finalitzada la construcció de la presa, les autoritats locals van prendre l’encertada decisió de reconvertir aquesta infraestructura en una atracció turística que ha perdurat fins els nostres dies, transformant-se en un emblema de la regió.
El Llac d’Artouste, una joia natural amb funció hidroelèctrica
Més enllà del seu indubtable atractiu paisatgístic, el Llac d’Artouste exerceix un paper fonamental a la producció energètica de la zona, alimentant una cadena de centrals hidroelèctriques distribuïdes per la vall d’Ossau. Aquest espectacular embassament, envoltat pels imponents pics Pallas, Ariel i Lurien, allotja a més una considerable població de truites, la qual cosa el converteix en un entorn ideal per als amants de la pesca i la naturalesa.
Els visitants que arriben fins aquest enclavament tenen l’oportunitat de disfrutar d’un merescut descans en un entorn natural pràcticament verge, on el silenci només es veu interromput pel suau rumor de l’aigua i l’ocasional xiulet de les marmotes que habiten la zona.
Tarifes i horaris: planifica la teua visita al tren més alt d’Europa
Els horaris del Tren d’Artouste varien significativament segons la temporada. Durant el període de més afluència, comprès entre el 6 de juliol i l’1 de setembre, els trens parteixen cada mitja hora entre les 9:00 i les 17:00 hores. En temporada baixa, que inclou del 8 de maig al 5 de juliol i del 2 de setembre al 6 d’octubre, les sortides s’espaien a intervals d’una hora, des de les 10:00 fins les 15:00 hores.
Per adaptar-se a les diferents necessitats dels viatgers, existeixen diverses modalitats de bitllets, que oscil·len entre els 34 i 23 euros per a adults.
Quin és la millor època per visitar el Tren d’Artouste?
Encara que el tren funciona des de maig fins octubre, molts experts coincideixen a assenyalar que el període comprès entre a mitjans de juny i finals de juliol representa el moment òptim per realitzar la visita. Durant aquestes setmanes, els prats alpins es troben en plena floració, creant un acolorit tapís natural que contrasta amb el blau intens del llac i el gris dels cims rocosos. A més, les temperatures solen ser més estables i agradables, permetent disfrutar plenament de l’experiència sense el risc de tempestes tardanes o nevades primerenques.
Quines altres activitats es poden realitzar als voltants?
La regió que envolta el Tren d’Artouste ofereix nombroses possibilitats per complementar la visita. Els amants del senderisme poden explorar una extensa xarxa de senders abalisats que recorren el Parc Nacional del Pirineu. Per la seua part, els aficionats a l’ornitologia tenen l’oportunitat d’observar espècies poc comunes com el trencalòs o el gall fer.
A escassa distància es troba també l’estació d’esquí de Gourette, que durant els mesos estivals ofereix activitats alternatives com el bicicleta de muntanya o les marxes a cavall. Per als interessats en la gastronomia local, els pobles de la vall d’Ossau permeten degustar especialitats com el formatge d’ovella Ossau-Iraty, amb denominació d’origen protegida, o la tradicional garbure, una substanciosa sopa de verdures i carn que constitueix un dels plats emblemàtics de la cuina bearnesa.