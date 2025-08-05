TRADICIONS
Doctor Prats posarà música a la festa major de Guissona
El grup del Vallès serà cap de cartell de la celebració. Del 5 al 8 de setembre, amb vuit concerts a la zona esportiva
L’ajuntament de Guissona va donar a conèixer ahir la programació musical de la festa major del municipi, la celebració de la qual està prevista del 5 al 8 de setembre. La banda catalana Doctor Prats, nascuda a Terrassa fa onze anys, encapçalarà la desena de concerts previstos per a aquest any, que es portaran a terme a la zona esportiva davant del pavelló 1 d’Octubre. El grup presentarà el dissabte 6 de setembre el seu últim disc, publicat aquest any, titulat F5. La mateixa nit, estan previstes les actuacions de Les Coco i el DJ David Beatz. Pel que fa a la resta de dies, la regidoria de Festes ha programat els concerts de La Oreja de Tik Tok i les DJ Anna Gisbert i Luara Bearka (el divendres 5), el grup Akelarre i el DJ Bernat Márquez (el diumenge 7). Es tracta d’artistes que no “ens deixaran indiferents”, va destacar l’edil de Festes Agnès Pla i Ribalta.
El consistori està ultimant els detalls de la resta d’actes festius, que es faran públics en les properes setmanes. El programa inclourà propostes per a totes les edats i gustos, així com activitats esportives, ball de tarda, esdeveniments infantils, el tradicional correfoc, el correbars i ballades de sardanes, entre d’altres. Així mateix, la festa major de Guissona col·laborarà amb entitats locals amb motiu de la trobada de gegants, la trobada castellera i l’exitosa Festa per tothom, en què conflueixen les cultures que cohabiten al municipi.