INFÀNCIA
La lactància materna necessita donants
La lleidatana Ares Juclà emprèn per cinquè any un projecte fotogràfic mostrant 55 nadons lactants. Compta amb el suport del Banc de Llet, per visibilitzar la importància de la donació
D’aquí a només dos setmanes, l’Estel complirà el seu primer any de vida. Dotze mesos durant els quals s’ha pogut alimentar gràcies a la llet de la seua mare, la Carme. Però no tots els nadons corren la mateixa sort, ja que moltes famílies han de recórrer a donants, mitjançant el Banc de Llet, (que depèn del Banc de Sang i Teixits) perquè els seus fills puguin també alimentar-se de llet materna. En el marc de la Setmana Mundial de la Lactància Materna, la fotògrafa lleidatana Ares Juclà impulsa per cinquè any sessions de fotos gratuïtes per donar visibilitat a aquest procés. L’Estel i la Carme van anar ahir a l’estudi de Juclà, qui ha previst fotografiar fins a 55 famílies en tan sols tres dies (fins demà), de manera altruista i amb el suport del Banc de Llet. “És molt bonic poder visibilitzar la lactància materna, ja que abans se solia amagar més”, explica Carme. Per la seua part, Juclà destaca l’èxit que té el projecte entre les famílies, ja que “algunes repeteixen cada any, i fins i tot programen les seues vacances per a poder venir a l’estudi”.
La demarcació de Lleida es troba a la cua de Catalunya pel que fa a donants de llet materna. El 2024 se’n van registrar una trentena, una xifra distant als 74 a Girona, els 84 de Tarragona o els 574 de Barcelona. “És un tipus de donació encara molt desconeguda, fins i tot entre les qui ja són mares”, assegura Sheila Piñol, infermera i referent del Banc de Llet a Lleida. “Esperem augmentar els números aquest any, estem treballant per donar visibilitat i difusió a la donació perquè és complicat mantenir una mateixa voluntària durant més de 6 mesos”, apunta Piñol. De fet, aquesta tardor es preveu la inauguració d’una mostra de fotos de Juclà a l’Hospital Arnau de Vilanova, en la qual les protagonistes seran les donants. “La donació de llet materna és essencial per a nadons prematurs (de menys de 32 setmanes), que pesen menys d’1,5 kg o que pateixen algun tipus de patologia”, explica Piñol.
Com es pot donar llet?
Per ser donant de llet materna, les interessades poden acudir al Banc de Sang de Lleida, a la primera planta de l’Hospital Arnau de Vilanova. Després d’una revisió i una analítica, les donants s’emporten el seu propi kit a casa (que inclou un extractor, pots i instruccions) per procedir a les extraccions, que seran recollides a domicili.